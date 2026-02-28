Paris Jackson objavila rijetke fotografije s majkom: Medicinska sestra se borila s rakom dojke

Paris Jackson (27), kći pokojnog kralja popa Michaela Jacksona, rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no nedavnom objavom na Instagramu napravila je iznimku.

Objavila je dvije fotografije s majkom Debbie Rowe (67), čime je javnosti pružila rijedak uvid u njihov odnos. Objavljene fotografije svjedoče o dubokoj povezanosti koju su s godinama izgradile, prevladavši brojne životne prepreke. Jedna fotografija snimljena je na otvorenom, a druga u privatnosti doma.

Zbližila se s majkom nakon dijagnoze raka

Uz fotografije koje prikazuju nju i majku u neformalnom okruženju, Paris je dodala samo kratak opis: "U posljednje vrijeme." Naizgled jednostavna objava u snažnom je kontrastu sa složenim i dugo godina distanciranim odnosom majke i kćeri, koji je obilježen neobičnim okolnostima.

Podsjetimo, Debbie Rowe, medicinska sestra po struci, radila je u dermatološkoj ordinaciji dr. Arnolda Kleina, gdje je Michael Jackson bio dugogodišnji pacijent. Upoznali su se tijekom njegovih tretmana, a s vremenom su razvili blisko prijateljstvo.

Foto: Profimedia

Michael je u to vrijeme bio u braku s Lisom Marie Presley i očajnički je želio postati otac. Nakon njihovog razvoda, shrvan što se njegov san o očinstvu nije ostvario, povjerio se Debbie. Ona mu je, kao prijateljica, ponudila da mu rodi djecu. Njihov dogovor kulminirao je brakom sklopljenim 1996. godine, a ubrzo su dobili sina Princea (1997.) i kćer Paris (1998.). Međutim, njihov brak nije bio konvencionalan; živjeli su odvojeno, a nakon razvoda 1999. godine, Rowe se odrekla svih roditeljskih prava u korist Jacksona. U zamjenu je dobila višemilijunsku nagodbu i kuću na Beverly Hillsu, ali je kontakt s djecom bio sveden na minimum.

Foto: Profimedia

Paris i njezin brat odrastali su s ocem i dugo nisu imali gotovo nikakav kontakt s majkom. Njihov odnos počeo se polako obnavljati tek nakon Michaelove smrti 2009. godine. Posebno je ojačao nakon što je Debbie 2016. dijagnosticiran rak dojke, a Paris joj je tijekom teške borbe s bolešću pružala bezuvjetnu podršku.

Na Instagram profilu časopisa People korisnici su izražavali podršku njihovom odnosu te isticali njihovu fizičku sličnost. "Predivne blizanke", "Vau! Copy paste", "Sjajno je biti s majkom, nema ljubavi kao što je majčina", "Mislim da nikad nisam vidio fotografiju majke", glasili su neki od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Kraljevski portret pored Mona Lise u Louvreu, ali njegove oči prikazuju bol, šok i krivnju