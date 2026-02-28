Paris Jackson objavila rijetke fotografije s majkom: Medicinska sestra se borila s rakom dojke
Manekenka, glumica i pjevačica Paris Jackson podijelila je fotografije s majkom Debbie Rowe, a mnogi su odmah primijetili njihovu fizičku sličnost
Paris Jackson (27), kći pokojnog kralja popa Michaela Jacksona, rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no nedavnom objavom na Instagramu napravila je iznimku.
Objavila je dvije fotografije s majkom Debbie Rowe (67), čime je javnosti pružila rijedak uvid u njihov odnos. Objavljene fotografije svjedoče o dubokoj povezanosti koju su s godinama izgradile, prevladavši brojne životne prepreke. Jedna fotografija snimljena je na otvorenom, a druga u privatnosti doma.
Zbližila se s majkom nakon dijagnoze raka
Uz fotografije koje prikazuju nju i majku u neformalnom okruženju, Paris je dodala samo kratak opis: "U posljednje vrijeme." Naizgled jednostavna objava u snažnom je kontrastu sa složenim i dugo godina distanciranim odnosom majke i kćeri, koji je obilježen neobičnim okolnostima.
Podsjetimo, Debbie Rowe, medicinska sestra po struci, radila je u dermatološkoj ordinaciji dr. Arnolda Kleina, gdje je Michael Jackson bio dugogodišnji pacijent. Upoznali su se tijekom njegovih tretmana, a s vremenom su razvili blisko prijateljstvo.
Michael je u to vrijeme bio u braku s Lisom Marie Presley i očajnički je želio postati otac. Nakon njihovog razvoda, shrvan što se njegov san o očinstvu nije ostvario, povjerio se Debbie. Ona mu je, kao prijateljica, ponudila da mu rodi djecu. Njihov dogovor kulminirao je brakom sklopljenim 1996. godine, a ubrzo su dobili sina Princea (1997.) i kćer Paris (1998.). Međutim, njihov brak nije bio konvencionalan; živjeli su odvojeno, a nakon razvoda 1999. godine, Rowe se odrekla svih roditeljskih prava u korist Jacksona. U zamjenu je dobila višemilijunsku nagodbu i kuću na Beverly Hillsu, ali je kontakt s djecom bio sveden na minimum.
Paris i njezin brat odrastali su s ocem i dugo nisu imali gotovo nikakav kontakt s majkom. Njihov odnos počeo se polako obnavljati tek nakon Michaelove smrti 2009. godine. Posebno je ojačao nakon što je Debbie 2016. dijagnosticiran rak dojke, a Paris joj je tijekom teške borbe s bolešću pružala bezuvjetnu podršku.
Na Instagram profilu časopisa People korisnici su izražavali podršku njihovom odnosu te isticali njihovu fizičku sličnost. "Predivne blizanke", "Vau! Copy paste", "Sjajno je biti s majkom, nema ljubavi kao što je majčina", "Mislim da nikad nisam vidio fotografiju majke", glasili su neki od komentara.
