Objava prosječne plaće u Zagrebu izbezumila Hrvate: 'Ne mogu vjerovati koje laži!'

Prema podacima gradskog statističjkog ureda, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za listopad 2025. iznosila je 1.668 eura, što je nominalno za 1,2 posto više u odnosu na rujan i porast za 9,2 posto u odnosu na listopad 2024. godine.

Medijalna neto plaća za listopad lani iznosila je 1474 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za listopad 2025. isplaćena je u vađenju sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.352 eura, dok je najniža prosječna plaća isplaćena u proizvodnji odjeće, u iznosu od 977 eura.

Iznos je nedosanjani san?

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za listopad na razini Hrvatske koja je iznosila 1.470 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 198 eura.

Dakle, kada je u pitanju prosječna plaća, ispada da Zagrepčani zarađuju znatno više od svih. Na Facebook stranici RTL Danas upitali smo vas jeste li vi blizu tog iznosa. Većina navodi kako nije ni blizu tog iznosa. I

"Ni približno, žalost i jad", stoji u jednom komentaru, dok drugi korisnik tvrdi: 'Ne mogu vjerovati koje laži'.

Izdvajamo neke od najzanimljivijih komentara.

'Ne zarađuju samo Zagrepčani'

"Za koliko tek rade obični radnici, kada je ovo prosjek? P.S. Ne zarađuju samo Zagrepčani, već radnici koji rade u zagrebačkim firmama i okolici, a njih je iz raznih djelova Hrvatske, Bosne, Srbije, Nepala i Indije";

"Znači, malo tko ima iznad 1100, 1200 eura...";

"Da, u taj prosjek su uključene plaće politčara, njihovih uhlljeba, državnih tvrtki koje posluju iz Zagreba";

"Fali mi još 788 eura";

"Isplaćena plaća??? I da je toliko, još uvijek je puno premalo za troškove života. Ova Vlada je dozvolila divljanje cijena i ni ovakva plaća to ne može pratiti";

"Većina političara i njihovih posilnih su u Zagrebu pa i njihove plaće ulaze u prosjek, zato je tako veliki iznos prosječne plaće...",

'Moja plaća je 760 eura'

"Moja plaća je 760 eura";

"Ma vi i prosjek, većina je na minimalcu kao i ja sama.760 eura. Koliko imaš imaš, većinom se gleda špeceraj koji je na akciji da bi preživjeli mjesec. Naravno dok prije podmiriš režije";

"To je dvomjesečna zaštitarska plaća!";

"Kaj je to za dva mjeseca?";

"U Istri za 120 sati. 977 netto... sa putnim troškovima 159 eura i marendom od 100 eura... znači 718 eura za 30 h radni tjedan. I to kompanija od 8000 ljudi i brutto prometom 130 mil €... za puno radno 40h vrijeme 1050 netto. Tako da u ZG su super plaće";

"S onim koliko dobijem u kuverti oho ho ide i preko toga";

"Pa nisu svi ministri da imaju tolike plaće, haaaa...".

