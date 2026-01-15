FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENI PODACI /

Zagrepčani zarađuju znatno više od svih, pogledajte prosječnu plaću u glavnom gradu

Zagrepčani zarađuju znatno više od svih, pogledajte prosječnu plaću u glavnom gradu
×
Foto: Patrik Macek/pixsell

Medijalna neto plaća za listopad lani iznosila je 1474 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa

15.1.2026.
10:47
Hina
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za listopad 2025. iznosila je 1668 eura, što je nominalno za 1,2 posto više u odnosu na rujan i porast za 9,2 posto u odnosu na listopad 2024. godine, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za listopad lani iznosila je 1474 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za listopad 2025. isplaćena je u vađenju sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.352 eura. Najniža prosječna plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 977 eura.

Zagrebačka plaća veća za 198 eura od ostatka Hrvatske

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za listopad na razini Hrvatske, koja je iznosila 1470 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 198 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za listopad 2025. iznosila je 2372 eura, što je porast za 0,8 posto u odnosu na rujan 2025. i porast za 8,9 posto u odnosu na listopad 2024. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako izgleda prva vožnja u autu bez vozača po Zagrebu: Evo što sve može Kinez

Prosječna PlaćaGrad Zagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVLJENI PODACI /
Zagrepčani zarađuju znatno više od svih, pogledajte prosječnu plaću u glavnom gradu