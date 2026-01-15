Objava otkrila kaos u cijeloj Hrvatskoj, ljudi su bijesni: 'Već 30 dana nisam dobio ništa!'

Jednostavna i gotovo rezignirana objava korisnika na hrvatskom Redditu postala je središte iskazivanja općeg nezadovoljstva uslugama Hrvatske pošte. Korisnik pod nadimkom DaoNight23 obilježio je tridesetu 'obljetnicu' neprimanja pošte, pokrenuvši tako živu raspravu koja oslikava zabrinjavajuće stanje poštanskih usluga u državi.

U svojoj objavi, korisnik je kratko napisao: "Rasprava sa poštom u vezi toga nema smisla, pa ću samo ovdje ostaviti neka bude zapisano za povijest." Upravo je taj osjećaj nemoći i uzaludnosti formalne komunikacije snažno odjeknuo među zajednicom. Najpopularniji komentar odmah je predložio oblik kolektivne akcije, napola u šali: "Sad bi mu trebali svatko od nas poslat jednu razglednicu da ih zatrpamo."

Ova reakcija savršeno sažima spoj humora i zajedničke frustracije korisnika, dok su drugi cinično dodali kako bi na razglednici trebalo pisati "šaljem ti samo da lijena s**ka od pošte nešto i radi".

Problemi diljem zemlje, od Rijeke do Varaždina

Ubrzo je postalo jasno da iskustvo originalnog autora nije izoliran slučaj. Komentatori iz različitih dijelova Hrvatske podijelili su vlastite priče, od kojih su neke graničile s apsurdom. Budući da je autor objave potvrdio da se nalazi u Rijeci, posebno se istaknuo komentar drugog korisnika s tog područja.

"Mi smo slali iz centra Rijeke negdje za Matulje poštu, trebalo je nekih 40 dana da dođe primaocu", napisao je, opisujući nevjerojatno kašnjenje na iznimno kratkoj relaciji.

Drugi su spominjali pakete iz inozemstva koji tjednima stoje u sortirnim centrima ili bivaju vraćeni pošiljatelju bez objašnjenja, a neki su podsjetili i na već poznate slučajeve bačenih pošiljki, poput onog u Varaždinu gdje su pisma i računi pronađeni u snijegu. Sva ova svjedočanstva ukazuju na to da se radi o sustavnom, a ne tek povremenom problemu.

Značajan problem digitalne isključenosti

Rasprava se neizbježno okrenula i mogućim rješenjima, pri čemu su mnogi predlagali potpunu digitalizaciju i slanje računa putem sustava kao što je eGrađani. Ipak, i ovdje su mišljenja bila podijeljena. Dok su neki potvrdili da većinu računa već primaju elektronički, drugi su istaknuli značajan problem digitalne isključenosti, osobito među starijom populacijom.

Jedan je komentator to sjajno ilustrirao pričom o svom djedu, koji je tehnologiju prihvatio tek kad je shvatio da pomoću tableta može besplatno vidjeti i čuti unuku u Irskoj. "Dok im ne daš 'what's in it for me', piši kući propalo", zaključio je, naglašavajući kako prelazak na digitalno nije samo tehničko, već i duboko ljudsko pitanje motivacije i pristupačnosti.

Širi kontekst urušavanja sustava

Frustracije izražene na Redditu odraz su širih, dugotrajnih problema unutar Hrvatske pošte. Tvrtka se već godinama suočava s ozbiljnim nedostatkom radne snage; u razdoblju od 18 mjeseci do kraja 2024. godine napustilo ju je gotovo dvije tisuće zaposlenika, uglavnom zbog niskih plaća i teških uvjeta rada.

Iako se iz Hrvatske pošte često ističu višemilijunska ulaganja u modernizaciju i infrastrukturu, stvarnost na terenu, kako je opisuju građani, izgleda bitno drugačije. Ova objava stoga nije samo anegdota, već simptom dubljeg raskoraka između službenih izvješća o napretku i svakodnevnog iskustva građana koji ponekad i mjesec dana čekaju na svoju poštu.

