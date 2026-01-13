Hrvati na rubu živaca zbog novog poskupljenja: 'Za predmet od par eura čak 23 € poštarine?!'

Objava na društvenoj mreži Reddit pokrenula je burnu raspravu o uslugama Hrvatske pošte, ističući sve veće nezadovoljstvo korisnika zbog nedavnih promjena u cijenama i opcijama slanja. Posebno su pogođeni mali poduzetnici i građani koji šalju pakete manje vrijednosti u inozemstvo, a koji se sada suočavaju s, kako kažu, nerazumno visokim troškovima.

Pokretač rasprave, korisnik koji se predstavio kao obrtnik, detaljno je opisao probleme s kojima se susreo. Prema novim pravilima, preporučene pošiljke više se ne mogu koristiti za slanje robe, već isključivo za dokumente. Roba se sada mora slati kao paket, no tu nastaje problem. Hrvatska pošta ukinula je manje i cjenovno pristupačnije težinske kategorije za pakete, poput onih do 50, 100 ili 500 grama.

Umjesto njih, uvedena je jedinstvena cijena od 23 € za sve pošiljke lakše od jednog kilograma koje se šalju izvan Europe. "Nitko razuman neće platiti 23 € poštarine za predmet koji vrijedi svega nekoliko eura", istaknuo je autor, pitajući se zašto Pošta nije uvela nove, prilagođenije opcije, kao što je to učinila Pošta Slovenije.

Iskustva drugih korisnika potvrđuju probleme

Objava je brzo privukla pažnju drugih korisnika koji su podijelili slična negativna iskustva, potvrđujući da se ne radi o izoliranom slučaju. Jedan komentator opisao je svoju višemjesečnu borbu s paketima za Sjedinjene Američke Države koji mu se uporno vraćaju, iako nikada ne napuste Hrvatsku.

Prema informacijama koje je dobio u pošti, pošiljke zapnu na domaćoj carini i nakon nekoliko mjeseci budu vraćene pošiljatelju. Zbog takve nepouzdanosti, radije se odlučuje za znatno skuplje kurirske službe, koje ga na kraju koštaju manje od ponovljenih neuspješnih pokušaja slanja putem Pošte.

Drugi korisnik požalio se kako mu je za paket iz Japana naplaćena dodatna naknada od 17 €, unatoč tome što su porez i poštarina već bili plaćeni prilikom same kupnje.

Što stoji iza novih pravila?

Iako je frustracija korisnika razumljiva i primarno usmjerena prema Hrvatskoj pošti, važno je napomenuti da su neke od promjena posljedica širih međunarodnih regulacija.

Ograničenje preporučenih pošiljaka isključivo na dokumente proizlazi iz novih pravila Svjetske poštanske unije (UPU) koja su stupila na snagu 1. siječnja 2026. godine i obvezujuća su za sve članice. Mnoge europske poštanske službe morale su prilagoditi svoje poslovanje tim pravilima. Međutim, ono što korisnici u Hrvatskoj najviše zamjeraju jest izostanak adekvatne reakcije i uvođenja novih, cjenovno prihvatljivih alternativa za slanje malih paketa s robom.

Ove promjene najviše pogađaju male poduzetnike, obrtnike i sve one koji prodaju proizvode manje vrijednosti putem interneta, čineći ih nekonkurentnima na globalnom tržištu. Situaciju bi mogla dodatno zakomplicirati i nadolazeća carinska reforma EU, koja od 1. srpnja 2026. ukida oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 €, što će uvesti nove troškove.

Uz sve to, pritužbe na nefunkcionalan digitalni sustav Pošte, koji ne podržava vlastite online adresnice, sugeriraju da problemi nisu samo cjenovni, već i tehnološki, te da modernizacija usluga ne prati stvarne potrebe korisnika u digitalnom dobu.

