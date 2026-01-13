Hrvat živio u Japanu, sada se vratio i zgrožen je onime što vidi: Mnoge je pogodio u živac...

Objava jednog korisnika Reddita, koji se nakon nekoliko godina života u Japanu vratio u Hrvatsku, pokrenula je burnu raspravu o kulturi i ponašanju u domaćem javnom prijevozu. Njegova oštra zapažanja o kaosu, nepoštovanju pravila i općem nedostatku bontona naišla su na veliko odobravanje zajednice, koja je podijelila vlastita, često i bizarna, iskustva.

U svojoj objavi, korisnik pod nadimkom "Major-Passion-6768" izrazio je šok zbog razlike između japanske discipline i onoga što je zatekao u Hrvatskoj. Frustracije je sažeo u nekoliko točaka koje su, čini se, pogodile živac mnogim građanima.

Prva na listi je nepoštovanje reda pri ulasku i izlasku iz vozila, gdje je "atomska fizika stati sa strane i prvo pustiti ljude da izađu". Zatim je kritizirao borbu za sjedala, namjerno zauzimanje vanjskog mjesta kako bi se blokiralo unutarnje, kao i jedenje i glasno telefoniranje koje, kako kaže, remeti mir svih putnika. Svojom je objavom zaključio kako ga ne čudi što mnogi biraju osobni automobil jer je javni prijevoz "na razini prijevoza stoke".

Lavina reakcija potvrdila problem

Objava je u kratkom roku prikupila stotine glasova i desetke komentara, a većina korisnika složila se s autorom, dijeleći vlastite frustracije. Mnogi su istaknuli da za uočavanje razlike nije potrebno otići do Japana, već je "dovoljno samo dva puta prijeći granicu". Posebno zanimljiv dio rasprave odnosio se na ponašanje starijih sugrađana. Jedan je korisnik slikovito opisao situaciju:

"Nema mi ništa jače nego kad pokušavam izaći iz tramvaja sa svojih skoro dva metra i sto kila, a baka koja samo što nije evaporirala pokušava me gurnuti natrag unutra da joj netko ne ukrade mjesto".

Drugi su dijelili slična iskustva, od umirovljenika koji puše u tramvaju do onih koji inzistiraju na točno određenom sjedalu iako je ostatak vozila prazan. Jedna je korisnica čak podijelila kako ju je starija gospođa udarila štapom kako bi je natjerala da ustane s mjesta predviđenog za invalide, iako je tramvaj bio poluprazan.

Rasprava se proširila i izvan granica javnog prijevoza, s primjerima guranja preko reda u trgovinama i općenitog nedostatka obzira prema drugima, što su mnogi opisali kao posljedicu egoizma.

Novi tramvaji, stare navike

Ironično, ova rasprava odvija se u vrijeme kada Grad Zagreb ulaže značajna sredstva u modernizaciju voznog parka. Nedavno je najavljena nabava desetaka novih tramvaja i električnih autobusa u vrijednosti većoj od 111 milijuna eura, s ciljem stvaranja modernijeg i održivijeg sustava.

Ipak, kako pokazuje ova Reddit dretva, novi i moderni vagoni ne jamče ugodnije putovanje ako se ne promijene navike putnika.

Zanimljivo je da zagrebački ZET ima jasno propisana pravila ponašanja za putnike, koja zabranjuju većinu spomenutih problema: konzumaciju hrane, zauzimanje više od jednog sjedala, uznemiravanje drugih putnika i ometanje ulaska i izlaska. Postojanje pravila koja se očito masovno ignoriraju ukazuje na jaz između propisa i stvarnosti, gdje provedba i društvena odgovornost izostaju. Online debata jasno pokazuje da ulaganje u infrastrukturu mora pratiti i rad na kulturi ponašanja kako bi javni prijevoz uistinu postao ugodna alternativa osobnim automobilima.

