Pijana žena, hotel Porin i premlaćivanje dildom: Hrvati jedva dočekali! 'Uživila se u ulogu'

Vijest koja zvuči kao scenarij za bizarnu komediju, a ne stvarni događaj iz zagrebačke svakodnevice, postala je glavna tema rasprave na hrvatskom Redditu. Incident koji se odigrao na sam Božić u Prihvatilištu za tražitelje azila Porin uključivao je alkoholiziranu rusku državljanku, zaštitare i jedno poprilično neuobičajeno oružje: umjetno spolovilo dugo trideset centimetara.

Prema informacijama koje su podijeljene na Redditu, a temelje se na izvještajima domaćih medija, 38-godišnja Ruskinja V. A. je u vidno alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir. Nakon što je vrijeđala zaštitare i pokazivala im srednji prst, iz torbice je izvadila spomenuti rekvizit te njime počela udarati zaštitara po rukama i mahati mu ispred lica.

Cijeli je događaj mobitelom snimao 32-godišnji tražitelj azila A. S., unatoč upozorenjima da je snimanje zabranjeno. Situacija je eskalirala do te mjere da su zaštitari morali primijeniti silu kako bi svladali dvojac, koji je potom uhićen.

Reddit gori od komentara

Kao što se moglo i očekivati, hrvatska Reddit zajednica, poznata po svom britkom i crnom humoru, nije ostala dužna. Objava je brzo prikupila desetke komentara u kojima su se korisnici natjecali u duhovitosti. Jedan od najpopularnijih komentara ponudio je jednostavno objašnjenje za cijelu situaciju: "Žena je pročitala 'Hotel Porn' i uživila se u ulogu. Lapsus, svima se dogodi."

Drugi su se našalili na račun odabranog "oružja", opisujući ga kao "hladno oružje kategorije D", dok je netko zaključio: "Božić u Porinu, zvuči kao naslov nekog domaćeg crnohumornog filma."

Kazna koja je izrečena prekršiteljima također je postala predmetom šala. Uvjetna kazna od trideset dana zatvora inspirirala je komentar "30 dana za 30 centimetara". Na to se nadovezao drugi korisnik s praktičnim savjetom: "Zato ja nosam samo ovaj od 13 da se mogu pokriti godišnjim."

Bizarnost cijelog događaja najbolje je sažeo korisnik koji je podijelio poveznicu na subreddit r/brandnewsentence, aludirajući na to da je naslov vijesti rečenica koja vjerojatno nikada prije u povijesti nije bila izgovorena.

Sudski epilog i trajna zapljena

Iako je priča na internetu izazvala smijeh, za aktere je imala stvarne posljedice. Oboje su proveli Božić i blagdan svetog Stjepana u policijskom pritvoru, nakon čega su izvedeni pred prekršajni sud. Proglašeni su krivima za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i kažnjeni s trideset dana uvjetnog zatvora uz rok kušnje od godinu dana.

Ipak, detalj koji je zaokružio ovu nevjerojatnu priču i najviše zabavio Reddit zajednicu jest odluka suda o oduzetim predmetima. Dok je mobitel kojim je incident sniman vraćen vlasniku, sud je naložio trajnu zapljenu umjetnog spolovila. Taj je detalj jedan od korisnika jednostavno sažeo riječima: "trajno ostala bez umjetnog spolovila".

Upravo je taj neobičan sudski epilog osigurao da ova božićna priča iz Porina postane jedna od najpamtljivijih lokalnih vijesti godine, barem u svijetu internetskih foruma.

