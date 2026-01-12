FREEMAIL
U HOTELU PORIN /

Kaos u Zagrebu: Pijana žena tukla zaštitare dildom dugim 30 centimetara!
×
Foto: Ilustracija Luka Stanzl/pixsell

Oboje su uhićeni i Božić te Štefanje proveli u policijskoj postaji, a protiv njih su podnesene prijave zbog kršenja javnog reda i mira.

12.1.2026.
10:58
danas.hr
Ilustracija Luka Stanzl/pixsell
Na Božić je u Prihvatilištu za međunarodne tražitelje azila Porin došlo do ozbiljnog incidenta zbog kojeg je intervenirala policija. Uhićeni su 38-godišnja državljanka Rusije V. A. i 32-godišnji tražitelj azila A. S.

Prema utvrđenom, žena je za vrijeme ručka bila pod utjecajem alkohola te je remetila red i mir. Glasno je vrijeđala zaštitare, upućivala im pogrdne riječi i više puta im pokazivala srednji prst. U jednom trenutku iz torbe je izvadila umjetno spolovilo dugu oko 30 centimetara i njome udarala zaštitara po rukama, pritom mu mašući predmetom pred licem, piše Jutarnji list.

Nakon toga izašla je na parkiralište, gdje je nogom udarala po parkiranom vozilu, a zatim se vratila na recepciju prihvatilišta i nastavila lupati po pultu, ne prestajući vikati.

Sud oduzeo igračku

Cijeli događaj mobitelom je snimao 32-godišnji muškarac, iako je u prihvatilištu zabranjeno korištenje telefona. Snimao je zaštitare, vrijeđao ih i također im pokazivao srednji prst, ignorirajući upozorenja.

Zbog eskalacije situacije zaštitari su morali upotrijebiti sredstva prisile. Dok su čekali dolazak policije, žena je fizički nasrnula na jednu zaštitarku te joj s vrata istrgnula službenu iskaznicu, koju je potom bacila preko ograde prihvatilišta na ulicu.

Oboje su uhićeni i Božić te Štefanje proveli u policijskoj postaji. Protiv njih su podnesene prijave zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon toga su dovedeni pred prekršajni sud, koji ih je osudio na 30 dana uvjetnog zatvora s rokom kušnje od godinu dana.

Sud je odlučio i o zaplijenjenim predmetima. Muškarcu će policija vratiti oduzeti mobitel, dok će Ruskinji umjetno spolovilo biti trajno oduzeto. Sud je naglasio da joj se to neće dodatno naplatiti, kao ni sudski troškovi, koje oboje ne moraju platiti.

