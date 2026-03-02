Izlazak na teren kakav do sada niste vidjeli: Umjesto djece, bake i djedovi

U moru negative dolazi nam i jedna predivna vijest s nogometnih terena francuske Ligue 1. Na utakmici između Stade Rennesa i Toulousea igrači su na teren, umjesto s djecom, izašli s osobama poodmakle dobi.

Povod je bio Dan djedova i baka koji se u Francuskoj održava prve nedjelje u ožujku. Budući da je ove godine ona pala na 1. ožujka, a da je Rennes svoju utakmicu igrao 28. veljače, u tom su klubu odlučili malo uraniti s proslavom.

Tako su uz zvijezde francuske momčadi na teren stadiona Roazhon Park izašli dugogodišnji pretplatnici na utakmice Crveno-crnih iz Bretanje.

Rennesu su očito njihovi najvjerniji (i najdugovječniji) fanovi donijeli i sreću jer su domaćini slavili 1-0 golom Arnauda Nordina u 27. minuti.

Pour 𝙚𝙡𝙡𝙚(𝙨). Parce que le football est pluriel et qu'elles transmettent leur passion depuis le premier jour ❤️



À la veille de la fête des grands-mères, 22 supportrices Rouge et Noir, abonnées de longue date, accompagnent les acteurs de #SRFCTFC sur la pelouse. pic.twitter.com/gY7YsHZQeU — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 28, 2026

