PREDIVNA GESTA /

Izlazak na teren kakav do sada niste vidjeli: Umjesto djece, bake i djedovi

Izlazak na teren kakav do sada niste vidjeli: Umjesto djece, bake i djedovi
Foto: Loic VENANCE/AFP/Profimedia

Rennesu su očito njihovi najvjerniji (i najdugovječniji) fanovi donijeli i sreću jer su domaćini slavili 1-0 golom Arnauda Nordina u 27. minuti

2.3.2026.
11:52
Sportski.net
Loic VENANCE/AFP/Profimedia
U moru negative dolazi nam i jedna predivna vijest s nogometnih terena francuske Ligue 1. Na utakmici između Stade Rennesa i Toulousea igrači su na teren, umjesto s djecom, izašli s osobama poodmakle dobi.

Povod je bio Dan djedova i baka koji se u Francuskoj održava prve nedjelje u ožujku. Budući da je ove godine ona pala na 1. ožujka, a da je Rennes svoju utakmicu igrao 28. veljače, u tom su klubu odlučili malo uraniti s proslavom.

Tako su uz zvijezde francuske momčadi na teren stadiona Roazhon Park izašli dugogodišnji pretplatnici na utakmice Crveno-crnih iz Bretanje.

Rennesu su očito njihovi najvjerniji (i najdugovječniji) fanovi donijeli i sreću jer su domaćini slavili 1-0 golom Arnauda Nordina u 27. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a država je u ratu: FIFA i vlasti uvjeravaju u sigurnost

