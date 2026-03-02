Ovi talentirani dečki će vas oduševiti: Kids from the sky u subotu 23.5. stižu u Boogaloo

Kids from the sky (Teo Golub i Robin Petić) započinju godinu u velikom stilu, a vrhunac proljeća rezerviran je za Zagreb. Nakon dosad najuspješnije godine u karijeri, pop duo u subotu 23. svibnja stiže na pozornicu kultnog kluba Boogaloo, gdje će održati veliki samostalni koncert.

Foto: Mateo Mučnjak

„Boogaloo je za nas još jedna stepenica više. Prije par godina stajali smo u publici i razmišljali kako bi bilo lijepo jednog dana tamo imati solo koncert, a s obzirom na to da nam se to upravo i događa, mislimo da ni ne moramo reći koliko smo uzbuđeni.“, poručuju Teo i Robin.

Foto: Mateo Mučnjak

Kids from the sky prošle su godine objavili zapaženi debitantski album „Tamni valovi“, koji je označio važnu prekretnicu u njihovu radu. Uslijedili su rasprodani koncerti u zagrebačkom klubu Vintage Industrial, nastup kao predgrupa Baby Lasagni u Boćarskom domu, a njihove pjesme „Lanterna“ i „Onaj osjećaj“ uvrštene su u soundtrack popularne serije "Sram".

Live nastupi posebno su važan dio njihove priče jer kids from the sky osvajaju publiku atraktivnim koncertima i neodoljivom, zaraznom energijom. Upravo će ta energija kulminirati 23. svibnja u Boogaloou, gdje će zagrebačka publika imati priliku čuti pjesme poput „Onaj osjećaj“, „Prolazna stvar“, „Fargo“, „Lanterna“, „Znamo malo“, „Film“, „Tamni bulevard“, „Ulica 22“ i druge. Uoči zagrebačkog koncerta bend najavljuje i novu glazbu te druga iznenađenja.

Foto: Mateo Mučnjak

Prije Boogalooa kids from the sky stižu u osječki klub Oxygene (6. 3.) i u beogradski Sprat (7. 3.), što će ujedno biti njihov prvi nastup izvan granica Hrvatske.

„Posebno nam je drago da će to biti upravo Beograd. Imamo jako lijepe uspomene otamo i jedva čekamo stati pred beogradsku publiku. Zadnji put kada smo svirali u Osijeku, publika nas je jako iznenadila i prekrasno primila, tako da se jedva čekamo vratiti.“, izjavili su.

Foto: Mateo Mučnjak

Nastupi u Beogradu, Osijeku i Zagrebu dolaze u trenutku kada se kids from the sky sve jasnije pozicioniraju kao domaće i regionalno relevantno ime, a u pripremi su i drugi datumi. Ulaznice za koncert u Boogaloou dostupne su na Entrio.hr.

