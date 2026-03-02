Strijelac jednog od najljepših derbijskih golova: 'Dinamo ima nešto što rijetko tko u svijetu ima'

Manje od tjedan dana dijeli nas od najveće utakmice u hrvatskom nogometu - vječnog derbija. Hajduk u nedjelju 8. ožujka na poljudskoj ljepotici od 15 sati dočekuje Dinamo, a utakmicu je za Net.hr najavio strijelac jednog od najljepših pogodaka u povijesti derbija - Luis Ibáñez.

Ibáñez, koji danas igra za Hrvatski dragovoljac, otkrio nam je kakav derbi očekuje, ali i po čemu je Dinamo "blagoslovljen" naspram drugih.

Nema dobre igre u derbiju

"Dinamo je specifičan," započeo je naš sugovornik. "Uvijek se priča o Dinamu i nikada nije dobro. Kada igra dobro u Europi, svi pitaju zašto kaska u HNL-u, a kada igra dobro u HNL-u, svi se pitaju zašto ne igra tako dobro u Europi. Uvijek nalazimo neke sitnice za cjepidlačiti, ali mislim da nemamo što puno prigovarati," rekao je Ibáñez pa nastavio:

"Trener Mario Kovačević je složio dobru ekipu i to iz kola u kolo izgleda sve bolje. Otvorilo se i Belji koji možda do sada nije imao previše sreće, ali sada redovito zabija i Dinamo je stvarno u jednoj jako dobroj poziciji".

Te riječi potaknule su nas da našeg sugovornika pitamo kakav derbi očekuje.

"Dinamo u toj utakmici nema što izgubiti. Ne znam kako će igrati, ali znam da Hajduk mora napasti. Kaže se da u derbijima nema dobre ili loše igre, samo pobjede ili poraza, a Hajduk mora pobijediti. Mora ići na sve ili ništa jer, ako ne ide, mislim da je to to. Mislim da, ako Hajduk ne pobijedi, da je Dinamo gotovo pa osigurao titulu," kaže bivši lijevi bek Dinama.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajduku bi u njihovom nastojanju da uzmu bodove i ostanu u borbi za naslov prvaka mogla pomoći i domaća publika. Najvjerniji navijači Hajduka znaju stvoriti opaku atmosferu, nešto što je naš sugovornik "osjetio na vlastitoj koži".

"Da, u derbijima je uvijek vatreno, uvijek se ide na nož, ali ja volim takvu atmosferu. Baš je lijepo igrati tamo (op.a. na Poljudu), uvijek je pun stadion, visoke su tenzije, atmosfera je odlična i svi idu na pobjedu. To je baš poseban osjećaj," komentira Luis, koji je postigao jedan od najljepših pogodaka u povijesti najveće utakmice hrvatskog klupskog nogometa.

Bilo je to 27. veljače 2013. Ibáñez je pokušao ubaciti na daljnju stativu, ali lopta je preletjela sve, uključujući i vratara Gorana Blaževića.

"Bilo je to slučajno. Nećemo se lagati. Pokušao sam ubaciti na drugu stativu, ali je nekako ušlo. Kada se trudiš i daješ sve od sebe, sreća te jednostavno nagradi," rekao je Ibáñez prije nego što je dodao kako je on, osim tog, imao sreće zabiti i još jedan pogodak Hajduku na Poljudu (op.a. 2011. Danijelu Subašiću).

Za kraj našeg razgovora zamolili smo našeg sugovornika da nam prokomentira i situaciju s pozicijom lijevog beka u Dinamu. Dugo se lider prvenstva mučio s tom pozicijom, bilo je nekoliko velikih promašaja, a sada je, kako kaže naš sugovornik, dobio nešto što rijetko tko u nogometu ima.

"Dinamo sada ima dva dobra beka. Dva igrača koji su različiti. Jedan je više ofenzivan, dok je drugi bolji u defenzivi, ali su obojica jako odgovorni i mislim da trener zna što radi te da ih dobro kombinira. Kada treba napadati, tu je Pérez Vinlöf, kada se treba braniti, tu je Goda... Jako mi je drago da je konkurencija na toj bekovskoj poziciji toliko snažna, pogotovo jer znamo koliko je teško danas pronaći dobrog beka, pogotovo lijevog," zaključio je naš sugovornik.

