ZAUSTAVLJEN NA KORČULI /

Hrvat (43) vozio bez dozvole i nadrogiran: U 10 godina prikupio 37 prekršaja

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

2.3.2026.
16:18
Andrea Vlašić
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Korčulanska policija je u petak u večernjim satima obavljala redovne prometne kontrole u Vela Luci te zaustavila osobno vozilo dubrovačkih registracija kojim je upravljao 43-godišnji hrvatski državljanin, piše PU dubrovačko-neretvanska.

Vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a prometnom kontrolom je utvrđeno da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je u posljednjih 10 godina čak 37 puta zatečen u kršenju prometnih propisa i kojem je ukinuta vozačka dozvola do siječnja 2027. godine.

Pozitivan na amfetamin i THC

Osim toga, preliminarnim testiranje na prisutnost droga u organizmu je bio pozitivan na amfetamin i tetrahidrokanabinol, dok je testiranje krvi i urina na prisutnost droga kategorički odbio.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji na snazi ima dvije pravomoćne sudske presude za najteže prometne prekršaje, policija je vozilo kojim je upravljao privremeno oduzela.

Vozač  je uhićen i odveden na Općinski sud u Dubrovniku - Stalna služba u Korčuli uz prijedlog policije sudu da se kazni dvomjesečnom zatvorskom kaznom.

Općinski sud u Dubrovniku - Stalna služba u Korčuli je donio odluku kojom se vozač pušta na slobodu i postupak nastavlja redovnim putem. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija objavila rat ilegalnoj trgovini ugroženim divljim životinjama

VozačKorčulaPonavljači
