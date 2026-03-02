Vrata pakla otvorena u Iranu? Objavljene analize: 'Evo što je najgori scenarij'

Pera njemačkog tiska podijeljena su po pitanju udara na Iran. Dok jedni vide u njima prije svega opasnost i opasno kockanje Donalda Trumpa, drugi vide pravdu i šansu za rušenje brutalnog teokratskog režima, prenosi u ponedjeljak Deutsche Welle (DW).

"Američki predsjednik Donald Trump ima dobre razloge da zajedno s Izraelom obuzda vladare u Iranu. Pa ipak su trenutačni postupci Amerikanaca pogrešni", piše Frankfurter Rundschau. List navodi da postoji opasnost od širenja ratnog požara regijom i svijetom jer SAD "očito ne zna" gdje i kako će završiti napad.

"Američki predsjednik pozvao je iranski narod da preuzme vlast. Nažalost, za to ne postoji strateška priprema. Iranska oporba je podijeljena. Istina je da je stanovništvo rascjepkano prema vjerskim uvjerenjima i etničkom podrijetlu. Ta rascjepkanost tipična je za cijeli Bliski istok. Zato je opasnost velika da se rat razvije u neukrotiv požar."

Koliko je izgledan laki slom režima?

Fuldaer Zeitung piše da je rat "upitan" sa stajališta međunarodnog prava, ali da odgovara ljudskom osjećaju za pravdu. Teško da je Trump utjelovljenje te pravde, napominje list, ali ipak ljudi imaju pravo priželjkivati "poraz grozomornog režima mula uz što manje žrtava i slom teokracije".

Komentator lista Märkische Oderzeitung ne vjeruje u laki slom režima u Teheranu. "Obezglavljivanje jednog zločinačkog režima ni izbliza ne znači njegov poraz. Nenaoružana oporba nasuprot sebe ima do zuba naoružanu Revolucionarnu gardu, sigurnosne snage i vojsku, koji su mnogo puta dokazali bezdušnost."

"A Sjedinjene Države su pak više puta dokazale kako propada nasilna smjena režima izvana i kako završava u kaosu – vidjeli smo to u Afganistanu, Iraku i Libiji", podsjeća list.

Najgori scenarij

Na sličnom tragu je i Kölnische Rundschau: "Nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hameneija režim će ponovno primiti konce u svoje ruke. Vjerojatno će na vlast doći još radikalnije snage." Neue Osnabrücker Zeitung piše da šansa za svrgavanje režima ipak postoji – nitko nije vjerovao ni da je moguće učinkovito eliminirati Hameneija, pa se to ipak dogodilo, podsjeća list.

"Naravno da postoji opasnost da se režim održi. To je najgori scenarij. Ali protiv njega govori to što se široke mase ljudi žele riješiti mula. Sve će se svesti na pitanje može li se provesti mirna tranzicija. Prvi dobar korak moglo bi biti to što Trump dijelovima režima obećava imunitet, ako su spremni na ozbiljne razgovore."

Süddeutsche Zeitung spominje i moguću ulogu Europske unije: "Nema jamstava da će se iz ruševina bombama razorenog režima pojaviti demokracija. Nema jamstava ni da će režim doista pasti. Ali Europljani imaju interes da padne. Zato nije dovoljno sada zabrinuto vrtjeti palčeve, citirati međunarodno pravo ili se ujediniti u skepsi prema Donaldu Trumpu. Rat otvara priliku da nikne novi Iran. Europa mora učiniti sve da u tome pomogne."

Saarbrücker Zeitung primjećuje da je Trump udario na Iran na "poticaj Benjamina Netanyahua", a protivno savjetima arapskih partnera. Sada te arapske sunitske zemlje potpisuju obrambeni sporazum s nuklearnom silom Pakistanom. "Trump je ovim ratom otvorio novu eru na Bliskom istoku – ali ne onakvu kakvu je želio", smatraju u tom listu.

Vrata pakla

Reutlinger General-Anzeiger osuđuje i iranski režim i Trumpovo "opasno kockanje" te žali što su Ujedinjeni narodi isključeni: "Odluka hoće li se i kada posegnuti za krajnjim sredstvima ne bi smjela biti prepuštena jednom čovjeku samo zato što ima najveću batinu i što ga nije briga za pravila."

Rhein-Neckar-Zeitung još je oštriji u ocjeni da SAD i Izrael ne pokušavaju bombama uvesti demokraciju: "Prije se nameće dojam da Trump, pritisnut Epsteinovim dosjeom, i Netanyahu, koji je pred sudom zbog sumnji na korupciju, naprosto pokušavaju skrenuti pozornost sa svojih nevolja."

"Njih dvojica otvaraju vrata pakla", piše list. "Bombardiranje škole u pokrajini Hormozgan s više od stotinu mrtve djece sigurno će biti pogonsko gorivo budućeg islamističkog terorizma. Kakve to vrijednosti mogu opravdati ovakav zločin?"

