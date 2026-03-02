Avdagić otkriva prave motive napada na Iran: 'Ovo je ogromna škola za čitav svijet'

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran u subotu ujutro. Iran je uzvratio žestoko - napao je američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Ali nije stalo na tome. Iran je napao i naftna postrojenja u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji te britansku vojnu bazu na Cipru.

Iranski ajatolah, Ali Hamenei je ubijen, zajedno s 40-ak visokih iranskih dužnosnika. I sada je jasnije u kojem smjeru Trumpova, naizgled kaotična, politika cilja, kaže za net.hr geopolitički analitičar Denis Avdagić.

'Aura je pala i krenuo je napad'

"Onaj 12-dnevni rat između Izraela i Irana je vjerojatno bila test proba da se vidi što je stvarna mogućnost Irana i kako uzvratiti, ali nije sada sve završeno. U ovom trenutku vidimo pokušaj širenja sukoba. Iran je praktično sve zemlje u zaljevu pogodio, kao i britanske snage na Cipru. Neki će reći, Iran se brani. Po međunarodnom pravu, ako se brane, onda bi to morale biti eventualno baze iz kojih su napadnuti. Međutim, ako krenete gađati rafineriju nafte u Kuvajtu, u Saudijskoj Arabiji, kada gađate baze i objekte u zemljama gdje nisu korištene nikakve američke snage za sam napad na Iran, kad gađate tankere, to daje jednu pravu prirodu tog režima. Očigledno, režim smatra da je ugroza prilično velika i da ako ovo završi uništavanjem njihovih vojnih potencijala, pa i represivnih, da bi oni onda bili ugroženi i od vlastitog naroda", kaže analitičar.

S Iranom je, dodaje Avdagić, jako teško pregovarati bez obzira što su "sigurnosno i geopolitički dosta polomljeni", odnosno, u slabijoj poziciji nego prije godinu dana kada je 12-dnevni rat pokazao njihovu stvarnu moć i potencijal.

"Nakon toga je aura pala", kaže Avdagić te nastavlja: "Puno je bilo respekta prema Iranu iz jako puno razloga - između ostalog i ishoda situacije u Iraku - međutim, velike sile drugačije funkcioniraju. Pogotovo se to odnosi na SAD".

Iran je mogao izbjeći udar?

Iran je, smatra analitičar, mogao izbjeći američki udar.

"To nije bilo dovoljno jasno iranskoj strani, što me iskreno iznenađuje. Očekivao bih da su nakon prvog udara bili svjesni što se događa. Ako je istina da im je ponuđeno da besplatno dobivaju nuklearno gorivo za proizvodnju energije, mislim da je to nešto što se može predočiti vlastitom stanovništvu kao svojevrsnu pobjedu", kaže Avdagić.

Smatra da se s ajatolahom ipak nije moglo tako razgovarati jer njegova tvrdokorna višedesetljetna vladavina nije ostavljala prostora za takvu vrstu razgovora.

Napad na Iran je, stoga, motiviran uklanjanjem balističko-raketne prijetnje Izraelu, osvetom - primjerice, jedna od žrtava je bivši iranski predsjednik koji nije osobito značajan u današnjem političkom životu zemlje - ali i time da se s istim režimom možda može, dokle god se maknu pojedinci koji smetaju, kako dobro ilustrira primjer Venezuele.

"Maduro je pokušavao ponuditi ono što sada čini Rodriguez u Venezueli - nudio je preuzimanje naftnih resursa, htio se održati. Nije očigledno sporna politika njegovih suradnika, ali bio je sporan on sam zbog svoje retorike, djelovanja. Interesi su u potpunosti presudni, ništa drugo", kaže Avdagić.

'U tijeku je neka vrsta geopolitičkog šaha'

A jedan od motiva otkriva i nova američka Nacionalna obrambena strategija prema kojoj Kina više nije glavni sigurnosni prioritet SAD-a, ali cilj je "spriječiti bilo koga, uključujući Kinu, da dominira nama ili našim saveznicima".

"Nakon što su na neki način preuzeli venezuelansku naftnu industriju, ako ništa drugo distribuciju, i u situaciji gdje je Iran na tapeti, događa se jedan obrat u power playu između Kine i SAD-a", kaže i Avdagić.

"Sjetimo se carina pa Kine koja stišće s rijetkim mineralima pa je popuštanja SAD-a. Sada je malo drugačija situacija - SAD stišće Kinu s jednim dijelom nužnih energenata koji mogu jako uzdrmati industriju. Kada govorimo o nafti iz Venezuele, Irana i nafti koja ide preko Hormuškog tjenaca, to je otprilike najmanje ona količina nafte koliko Kina uzima preko Rusije kopnenim putem. To je neka vrsta geopolitičkog šaha u kojem svatko prvo odigra nekoliko poteza, a ne uvijek jedan na jedan", pojašnjava analitičar.

Što je cilj SAD-a?

Tako, napominje, ono što je na početku Trumpovog mandata izgledalo 'kaotično, neprimjereno i loše za SAD', sada pokazuje da su Amerikanci svoje ciljeve očito dobro promislili.

"SAD gotovo konstantno vodi ratove bez većih posljedica - povlači se kad im je to u interesu ili kad je protivljenje naroda jako veliko. I ciljevi su tu uvijek postavljeni. Što je cilj ovdje? Nisam siguran da je to Reza Pahlavi. Vidjeli smo da se u Venezueli radilo s oporbom, a nakon Madura i nakon što je Trump primio Nobelovu nagradu koju nije dobio, sugerirano je da je potpredsjednica Rodriguez, bliska suradnica Madura, odjednom preko noći prihvatljiva. Nije nemoguće, ako gledamo iz povijesti, da se tako nešto odvije u Iranu. Onda pričamo o ostanku Islamske države kao takve, nema Reze Pahlavija i pitanje je poboljšavaju li se prava u Iranu i prava žena? Dobivate onda jednu pacificiranu državu - nitko ne osjeća prijetnju, a vlast ima odriješene ruke za ono što čini u okviru svog vlastitog suvereniteta, to nitko neće previše propitkivati", kaže Avdagić.



Geopolitička škola za čitav svijet

Sada, dodaje, ostaje pričekati i vidjeti hoće li biti daljnjih udara prema pojedincima. Jedno je sigurno - više ništa nakon američkog udara neće biti isto.

"Bude li iranski režim uistinu slomljen, koji je nakon toga status SAD-a? Kakav je status Kine i Rusije koje su do jučer tvrdile da hoće multipolarni svijet? Rusija ne može četiri i pol godine slomiti Ukrajinu. Dolar i dalje nije ugrožen kao rezervna valuta - govorilo se da će zemlje BRICS-a povući trgovinu dolarima, nije se dogodilo ili se dogodilo u minornim razmjerima. Vojno, Rusija četiri godine cilja infrastrukturu svog susjeda, a ovdje je u prvom danu uklonjen čitav vrh države. Kina je postala mjesto gdje se puno proizvodi, kao i Indija, ali SAD radi na tome da i taj dio popravi. Očigledno, ovo što se događa, na neki način je pokušaj SAD-a da pojasni svijetu tko je i dalje gazda, a sve što se dogodilo u zadnjih godinu dana, u kontekstu djelovanja Trumpove administracije, mislim da je ogromna geopolitička škola za čitav svijet - svi su sada imali priliku naučiti puno više. A najbolji učenik u ovom trenutku je Europa, koja je najbolje shvatila realnost položaja i neizvršenih domaćih zadaća u toj školi, ali i mogućnosti", zaključuje Avdagić.

