POTPUNI KAOS /

Lanseri projektila lete u zrak! Cure nove snimke zračnih udara na Iran, najmanje 555 mrtvih

Lanseri projektila lete u zrak! Cure nove snimke zračnih udara na Iran, najmanje 555 mrtvih
Foto: profimedia, screenshot x

Izraelske obrambene snage objavile su nove snimke zračnih napada na iranske lansere balističkih projektila i druge vojne ciljeve u Iranu

2.3.2026.
10:27
danas.hr
profimedia, screenshot x
Izraelske obrambene snage objavile su nove snimke zračnih napada na iranske lansere balističkih projektila i druge vojne ciljeve u Iranu. Vojska je priopćila da je tijekom noći pokrenula val napada u Teheranu.

Iranski Crveni polumjesec objavio je nove podatke o broju stradalih u zračnim napadima koje su izvele američke i izraelske snage širom zemlje.

U službenom priopćenju ove humanitarne organizacije stoji: "Najmanje 555 osoba ubijeno je u američko-izraelskim napadima diljem zemlje." Navode kako je na meti napada bilo više od 130 gradova diljem Irana.

SAD je potvrdio da i trećeg dana sukoba još uvijek bombardira Iran zračnim napadima. Podsjetimo, nakon izraelsko-američkog napada u subotu ujutro, Iran je uzvratio balističkim projektilima napavši Izrael te američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu.

U napadima je poginuo iranski ajatolah, Ali Hamenei i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad. Donald Trump objavio je kako je u jednom udaru ubijeno 48 visokih iranskih dužnosnika.

Iranska nacionalna garda tvrdila je da je s četiri projektila pogodila američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln te da su ubili ili ranili preko 500 američkih vojnika. Amerikanci to negiraju.

 

Oporbena potpora

Potpora vojnom udaru izraelske vlade dolazi i iz velikog dijela oporbe. Oporbeni čelnik Yair Lapid zahvalio je američkim partnerima na "hrabrosti i odlučnosti da promijene tijek povijesti“, piše DW.

Zastupnik u Knessetu i bivši ministar obrane Benny Gantz kratko je poručio: "Svi smo zajedno – i pobijedit ćemo.“ Ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir iz Netanyahuova koalicijskog partnera Otzma Yehudit zaprijetio je svim izraelskim građanima koji na bilo koji način podupiru Iran: rekao je da će im svima "odrubiti glave“.

Jedan od rijetkih kritičara vojne akcije jest arapsko-izraelski zastupnik Ayman Odeh. On sumnja da će rat ovaj donijeti više sigurnosti Izraelu. "Čuvajte se – jer ova se vlada ne brine za vas“, poručio je oporbeni političar svojim sunarodnjacima.

POGLEDAJTE VIDEO: Prognani prijestolonasljednik podržao američke napade: 'Ako on da naredbu...'

IranEpski GnjevIzrael
