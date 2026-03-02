Svi su gledali u nju: Crvenokosa ljepotica u crnoj kombinaciji oduševila sve prolaznike

Sunčano popodne u Prelog ponovno je izmamilo brojne posjetitelje na Marinu Prelog, jednu od najpoznatijih šetnica u Međimurju. Obitelji, rekreativci i šetači iskoristili su lijepo vrijeme za opuštanje na otvorenom, uživajući u sunčevim zrakama, pogledu na vodu i laganom povjetarcu.

Marina Prelog i ovoga je puta pokazala zašto je omiljena destinacija za nedjeljna popodneva - od dječje igre i osmijeha do vožnji biciklom i kave na klupama uz vodu. Više fotografija možete pogledati na eMeđimurje.hr.