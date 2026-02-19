Mirjana Rakić ukazala na problem sa zlostavljačima u slučaju Epstein: 'Maxwell sad trguje time'

Vidjeli smo ga u nedavno objavljenim dokumentima kako kleči nad ženom koja leži na podu. I kako joj drži ruku na trbuhu. Još otprije znamo da je bivšeg princa jedna od Epsteinovih žrtava optužila da ju je tri puta silovao, ali s njom se nagodio, platio milijune, bez da je ikad priznao krivnju.

"Zato je uhićenje bilo iznenađenje, ali je manje iznenađenje jer se očito radi o nečemu što se lakše da zakonski pročistiti. Kad mi govorimo o tri milijuna fajlova - novci su najvažnije, na novcima se pada", ističe vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Andrew Mountbatten Windsor uhićen je na 66. rođendan na imanju u koje je morao useliti iz druge kraljevske rezidencije, nakon što je zbog veza s Epsteinom ostao bez svih titula, uključujući titulu princa.

Zašto je Andew završio u zatvoru?

Prvi slobode lišeni član kraljevske obitelji nakon gotovo četiri stoljeća noćas je u ćeliji jer je dijelio povjerljive vladine dokumente i financijske informacije. Mejlovi koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa pokazuju da je Epsteinu slao vladine izvještaje, dok je bio britanski trgovinski izaslanik, recimo o Afganistanu, Vijetnamu, Kini ili Hong Kongu.

"Velika Britanija je vjerojatno puno osjetljivija na zlouporabu položaja i odavanje službenih državnih tajni, nego što je možda osjetljiva na nekakve seksualne delikte. S druge strane, seksualne delikte je puno teže dokazati, a ovdje oni očito imaju materijalne dokaze", kaže stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Iako se postavljaju pitanja koliko je i što znala kraljevska obitelj, zbog uhićenja mlađeg brata kralj nije mijenjao dnevni raspored - bio je na londonskom tjednu mode, primao ambasadore, a javnosti samo priopćio da je duboko zabrinut, ali i da policiji daje bezrezervnu podršku. Ništa ni od kraljice, koja je samo mahnula na pitanje je li zabrinuta zbog uhićenja Andrewa.

Nova nada žrtvama

Vijest o uhićenju Andrewa zato je Epsteinovim žrtvama i njihovim obiteljima ulila novu nadu.

"Nadamo se da je to početak domino efekta, da će se ovdje Kuća karata početi rušiti, i svaka čast Ujedinjenom Kraljevstvu što su napravili prvi korak", rekao je Sky Roberts, brat Virginije Giuffre djevojke koja je optužila Andrewa da ju je silovao kada je imala 17 godina, a lani je izvršila samoubojstvo.

"Jedno od temeljnih načela u našem sustavu je da su svi jednaki pred zakonom i da nitko nije iznad zakona. I zaista je važno da se to primjenjuje jednako na sve. To je načelo. To je dugogodišnje načelo. To je vrlo važno načelo naše zemlje, našeg društva, i ono se primjenjuje", kaže britanski premijer Kier Starmer.

Ipak, na pitanje tko je sljedeći, ako itko, u ovom trenutku ne može biti odgovora. "Svatko tko je bio na državnoj dužnosti, a bio je u toj mreži sa Epsteinom i njegovom kolopletu, družio se s njim pa i s princom, bi svakako mogao doći na red", smatra Cvrtila.

Traumatična iskustva

Donald Trump, čovjek koji se preko milijun puta spominje u Epsteinovim fajlovima uhićenje Andrewa nije komentirao, iako je bio pred kamerama na prvom sastanku njegova "Odbora za mir". Malo kasnije za govornicom, usred Epsteinova skandala, ponovno je objektivizirao žene, rekavši "ne volim mlade, zgodne muškarce. Žene? Njih volim".

I dok u fajlovima često spominjani Bill Gates otkazuje govor na AI summitu u New Delhiju, treba podsjetiti da baš nitko od u fajlovima spominjanih milijardera, političara ili selebritija nije uhićen, pa ni optužen za zločine nad djevojčicama. Iako i ovih dana iznose traumatična iskustva, recimo s vožnje Epsteinovom avionom u društvu bogataša.

"Kad je avion uzletio, počeo me na silu dodirivati između nogu, i ja sam se prestravila. Odjednom sam shvatila, 'Bože, neću vidjeti svoju obitelj, ovi ljudi bi me mogli ubiti'. A oni se smiju. Samo su se smijali", ispričala je Juliette Bryant, jedna od žrtava Jeffreyja Epsteina.

I svi zlostavljači su, dakle, do danas nekažnjeni. A vjerojatno jedina koja bi mogla otkriti njihove identitete je Epsteinova partnerica u zločinima. "Nažalost, činjenica je da to što ste vi na nekoj fotografiji ne znači da vam se može suditi. To je taj problem. Vi trebate izravne dokaze, a izravne dokaze ima osuđenica na 20 godina zatvora Ghilaine Maxwell, koja sad trguje time, 'ja znam, ali neću reći, ako se dogovorimo da me oslobodite to ću povući'", ističe Mirjana Rakić.