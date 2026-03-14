Pogledajte najnapetije trenutke iz prošlog tjedna u showu ‘Gospodin Savršeni'

Protekli tjedan RTL-ov show 'Gospodin Savršeni' donio je pregršt napetosti, sukoba i neočekivanih preokreta. Emocije su među natjecateljicama bile na rubu, a gledatelji su svjedočili svađama, odbijanjima ruža i iznenadnim promjenama odnosa. Donosimo pregled najdramatičnijih trenutaka koji su obilježili protekle epizode.

Žestoka svađa Maje i Anđele

Nakon grupnog spoja s Karlom, tenzije među djevojkama ponovno su eskalirale. U središtu drame našle su se Maja i Anđela, čiji je odnos već neko vrijeme napet. Rasprava je izbila nakon što je Anđela primijetila da je Karlo tijekom igre squasha s Majom pogledavao Sorayu, što je izazvalo burnu Majinu reakciju.

Helena ipak daje priliku Petru

Iako je od početka bila usredotočena isključivo na Karla, Helena je nakon razgovora s Petrom počela preispitivati svoje stavove. Shvatila je da bi mu trebala pružiti priliku i bolje ga upoznati, priznajući kako je možda prerano zatvorila vrata prema drugoj mogućnosti.

Incident na ceremoniji ruža

Na ceremoniji ruža dogodio se i neugodan trenutak kada je Petar pozvao Smiljanu da preuzme ružu. Dok je silazila, Smiljana je odgurnula Maju, što je izazvalo dodatne tenzije među djevojkama. Maja je kasnije poručila da ju je to jako naljutilo, ali da je odlučila ne reagirati još burnije.

Nuša i Smiljana odbile Karlovu ružu

Ceremonija ruža donijela je i dva velika iznenađenja za Karla. Najprije je Nuša odbila njegovu ružu, objasnivši da se vodi intuicijom i da je već dobila ružu od osobe koju želi bolje upoznati. Nedugo nakon toga i Smiljana je, iako uz šalu, odlučila odbiti Karlovu ružu te prihvatiti Petrovu, naglasivši da želi slijediti svoje emocije.

Sofija napustila vilu u suzama

Na kraju ceremonije Sofija je ostala bez ruže jer joj je nisu dodijelili ni Petar ni Karlo. To je značilo da mora napustiti vilu, a iako je naslućivala takav rasplet, odlazak joj je teško pao te je show napustila u suzama.

Nuša ponovno u Karlovu fokusu

Unatoč tome što je ranije odbila njegovu ružu, Karlo je odlučio pozvati upravo Nušu na spoj. Tijekom razgovora pokušao je doznati je li time zauvijek zatvorila vrata između njih ili je riječ samo o poruci da se mora više potruditi. Nuša je uz osmijeh poručila da ne bi bila na spoju s njim da je odlučila dati priliku samo Petru.

Odluka koja je šokirala vilu

Najveće iznenađenje dogodilo se kada je Karlo pred svima objavio da želi provesti dan s Nušom. Ta je odluka iznenadila ostale djevojke, posebno Anastasiu, koja nije mogla vjerovati da je Karlo izabrao upravo natjecateljicu koja je nedavno odbila njegovu ružu.

Nove epizode RTL-ova showa ‘Gospodin Savršeni’ gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, dok su epizode dostupne i ranije na platformi Voyo.