Dinamo po dvostruku krunu, Rijeka spašava sezonu: 'Ne razmišlja se sada tako...'

Dinamo i Rijeka rezervirali su svoje mjesto u finalu Kupa i za malo više od mjesec dana u Osijeku će se boriti za 'Rabuzinovo sunce'. Rijeka je do finala stigla pobjedom 2:0 nad Slaven Belupom, a Dinamo uvjerljivim slavljem (6:2) protiv Gorice.

O polufinalnim utakmicama i očekivanjima od finala porazgovarali smo s poznatim hrvatskim trenerom Draženom Besekom, koji je tijekom igračke karijere bio član zagrebačkih Plavih.

Besek se prvo osvrnuo na utakmicu Rijeke i Slavena, u kojoj je Rijeka slavila pogocima zabijenima u posljednjoj četvrtini utakmice, u 71. i 84. minuti.

"Rijeka je ustvari kontrolirala sve. Nije briljirala, ali Rijeka je došla do tog statusa da i ne mora igrati najbolje da može pobijediti. I u toj situaciji ona se dobro snašla. Uvijek se nađe neki igrač kod Rijeke koji može riješiti utakmicu. Nije Rijeka samo Fruk. On je donio ekipi jedno samopouzdanje i Rijeka ima sada igrača koji sa svojim trenutačnim samopouzdanjem pokazuju ono što mogu i što znaju."

"Mislim da je koncentracija kvalitete koju ima Rijeka u ovom trenutku na nivou onih želja koje bi htjeli ostvariti u ovoj sezoni. Došli su do finala i u ligi se bore za treće mjesto i mislim da je to realno", smatra Besek, koji se potom osvrnuo na tijek utakmice u kojoj su Riječani riješili pitanje pobjednika tek duboko u drugom poluvremenu:

"To je ta jedna utakmica kupa koja nosi opreznost i kod jednih i kod drugih, da se ne dozvoli previše protivniku. Ali, Rijeka na Rujevici je jedna ekipa koja ne odustaje. Koju nosi ambijent, sama okolina oko igrališta. Jednostavno im ne dozvole da stanu i to igrači znaju iskoristiti. Utakmica je mogla otići u produžetke, ali mislim da Rijeka ipak raspolaže s većom energijom i većom kvalitetom u odnosu na Belupo."

Rijeka u finalu brani titulu koju je osvojila lani protiv Slaven Belupa i imat će jako težak posao jer Dinamo na proljeće izgleda uistinu goropadno.

"Jednostavno, u toj finalnoj utakmici sve je moguće, ali ovisit će sve o Dinamu. Ako će Dinamo igrački biti kompletan, ako će biti na nivou trenutačne forme, onda je Dinamo favorit u toj utakmici. U postocima, rekao bih 55 - 45 za Dinamo, koji ima kvalitetu i prednost na papiru u odnosu na Rijeku, ali za to će se trebati jako potruditi", rekao je Besek.

Naš sugovornik potom se osvrnuo na drugu polufinalnu utakmicu u kojoj je Dinamo na kraju s velikih 6:3 u gostima deklasirao Goricu, no do te pobjede nije došao lagano. Nakon što je prvi dio završen 2:2, Plavi su tek u nastavku pokazali svoju moć.

"Nakon one pobjede u prošlom kolu prvenstva od sedam golova protiv Osijeka, psiha igrača je malo komfornija i u toj komfornoj zoni je jako opasno pripremati sljedeću utakmicu i ta utakmica se dogodila u polufinalu Kupa. Igrači su ušli u utakmicu ozbiljno, ali okolnosti na terenu... Prva šansa i odmah gol Gorice. Znači, morali su se vraćati i tu se vidjela kvaliteta igrača. Utakmica je bila lijepa, ali za struku malo stresna. Dinamo je zasluženo prošao dalje, pokazao je svoju snagu", smatra Besek.

Na kraju smo se vratili na finale, u kojemu Rijeka može spasiti sezonu jer bi osvajanjem trofeja izborila pretkolo Europske lige. Bit će za Riječane to utakmica sezone, a Besek smatra da pritiska kod igrača neće biti.

"Taj uteg i to igranje finala... Mislim da je to prije svega inspiracija svakome sportašu, tako i nogometašima Rijeke i nogometašima Dinama. Oni su to ostvarili, oni su to zaslužili. I ne bih rekao da bi to trebao biti uteg. Jer se pravi sportaš veseli takvim utakmicama, on se želi pokazati i dokazati na tim utakmicama. Mislim da straha tu ne postoji, niti da bi trebao biti nekakav uteg. Svaki igrač Rijeke i svaki igrač Dinama, oni su na tržištu i oni jedva čekaju takve utakmice. Mislim da će takve utakmice polučiti ono najbolje od njih", rekao je pa zaključio:

"Hoće li oni igrati ovu ili onu ligu sigurno je bitno, ali ne razmišlja se sada tako. Ide se osvojiti trofej i ako se ukaže prilika, sigurno da će oni to htjeti uzeti. Svaki trening i svaka utakmica je jedan pritisak, a težina ovog pritiska je možda malo veća, ali ne vjerujem da bi utjecala na to da bi se zakazalo."

