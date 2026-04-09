BIZARNA SITUACIJA /

Hajdukovci će u finalu Kupa morati navijati za Dinamo

Hajdukovci će u finalu Kupa morati navijati za Dinamo
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Konferencijska ili Europska liga? Finale će odlučiti

9.4.2026.
11:17
M.G.
U finalu Hrvatskog nogometnog kupa za 'Rabuzinovo sunce' borit će se aktualni pobjednik Rijeka i zagrebački Dinamo.

Rijeka do finala stigla nakon što je u utorak na svojoj Rujevici pobijedila Slaven Belupo (2:0), a Dinamo je par sati kasnije istoga dana na gostovanju deklasirao Goricu 6:3.

Finale se ove sezone opet igra na jednu utakmicu, koja će se održati 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku i ishod te utakmice bit će jako važan za nastupe hrvatskih klubova u europskim natjecanjima sljedeće sezone.

Pogotovo je finale važno za Rijeku, koja je u SHNL-u na trećem mjestu i ima veliki zaostatak za drugim Hajdukom (15 bodova) koji neće uspjeti nadoknaditi do kraja sezone. Treća pozicija Rijeku vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, ali pobjeda u finalu i osvajanje Kupa donio bi im plasman u kvalifikacije za Europsku ligu, koja nudi bogatije nagrade i pravo na jedan kiks u europskim natjecanjima jer bi ispali u kvalifikacije za KL.

Za Dinamo pobjeda nije imperativ jer je pitanje trenutka kada će osigurati naslov prvaka u SHNL-u i kvalifikacije za Ligu prvaka.

No ishod finala je jako važan za Hajduk jer bi, ako Dinamo pobijedi i osvoji dvostruku krunu, oni kao drugoplasirana momčad SHNL-a išli u prvo pretkolo Europske lige, a Rijeka bi završila u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
