Hajdukovci će u finalu Kupa morati navijati za Dinamo

U finalu Hrvatskog nogometnog kupa za 'Rabuzinovo sunce' borit će se aktualni pobjednik Rijeka i zagrebački Dinamo.

Rijeka do finala stigla nakon što je u utorak na svojoj Rujevici pobijedila Slaven Belupo (2:0), a Dinamo je par sati kasnije istoga dana na gostovanju deklasirao Goricu 6:3.

Finale se ove sezone opet igra na jednu utakmicu, koja će se održati 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku i ishod te utakmice bit će jako važan za nastupe hrvatskih klubova u europskim natjecanjima sljedeće sezone.

Pogotovo je finale važno za Rijeku, koja je u SHNL-u na trećem mjestu i ima veliki zaostatak za drugim Hajdukom (15 bodova) koji neće uspjeti nadoknaditi do kraja sezone. Treća pozicija Rijeku vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, ali pobjeda u finalu i osvajanje Kupa donio bi im plasman u kvalifikacije za Europsku ligu, koja nudi bogatije nagrade i pravo na jedan kiks u europskim natjecanjima jer bi ispali u kvalifikacije za KL.

Za Dinamo pobjeda nije imperativ jer je pitanje trenutka kada će osigurati naslov prvaka u SHNL-u i kvalifikacije za Ligu prvaka.

No ishod finala je jako važan za Hajduk jer bi, ako Dinamo pobijedi i osvoji dvostruku krunu, oni kao drugoplasirana momčad SHNL-a išli u prvo pretkolo Europske lige, a Rijeka bi završila u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

