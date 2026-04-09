Druga strana rata: Dnevno bi desetero djece ostalo bez jedne ili obje noge! 'Svi su vrištali'

Humanitarna kriza izazvana ratom u Gazi ostavlja dugotrajne posljedice. Stotine teško ozlijeđenih Palestinaca, među njima i brojni amputirci, završili su u Egiptu, gdje se uz liječenje suočavaju i s neizvjesnom budućnošću.

Ola Jamal (36) dojila je svog dvomjesečnog sina Zaina kada je projektil pogodio bolnicu Al-Nasr u Gazi u studenom 2023. godine. U eksploziji su krhotine prošle kroz njezinu ruku dok je držala dijete.

"Pobjegla sam s obitelji u bolnicu i tamo ostala jer smo mislili da je sigurno, budući da je riječ o dječjoj bolnici", ispričala je Ola za The Guardian.

U kaosu nakon napada pomoć nije bila dostupna. "Svi su vrištali. Krv iz moje ruke bila je po njegovu licu, a moja druga djeca sjedila su pored mene", kaže.

Na hitnu pomoć čekala je sat vremena, nakon čega je prevezena u bolnicu Al-Shifa gdje joj je ruka amputirana. U međuvremenu je bila odvojena od svoje djece, koja su privremeno zbrinuta kod druge obitelji.

Tisuće amputacija

Nakon mjesec dana Ola je s majkom otišla u Egipat na daljnje liječenje. Danas je jedna od tisuća Palestinaca s teškim, trajnim ozljedama.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i palestinskog ministarstva zdravstva, od listopada 2023. više od 6.000 odraslih i djece prošlo je amputacije. U najtežim razdobljima sukoba bilježilo se i do deset djece dnevno koja su gubila jednu ili obje noge.

Za one koji su izgubili udove, oporavak ne završava operacijom. Shadi Sharif Ayesh al-Sous, otac dvoje djece, stigao je u Kairo u veljači 2026. kako bi isprobao svoju prvu protezu. Nogu je izgubio u napadu projektila 3. prosinca 2023.

"Živjeli smo u šatorskom kampu. Otišao sam s rodbinom skupljati drva kada je projektil pogodio. Tada sam izgubio nogu", kaže.

Isprva je bio ranjen ispod koljena, ali je zbog komplikacija i širenja gangrene na kraju morao na amputaciju iznad koljena. Danas čeka povratak u Gazu. "Želim se vratiti jer su moje kćeri tamo. Kada mi dopuste, vratit ću se njima", kaže.

Život u pravnom limbu

Problem Palestinaca s teškim ozljedama nije samo medicinski. Egipat je glavno odredište za liječenje nakon izlaska iz Gaze, no većina ondje ostaje bez jasnog pravnog statusa.

Ne dobivaju službeni boravak ni status izbjeglice, a Ujedinjeni narodi ne preuzimaju odgovornost za Palestince u Egiptu.

Bez potrebnih dokumenata mnogi su prisiljeni živjeti u privremenim smještajima ili dijeliti stanove s drugim obiteljima. Ne mogu raditi, a dugotrajna medicinska skrb, poput naprednih proteza, često im je nedostupna bez pomoći humanitarnih organizacija.

Ovisni o pomoći

Yousef El Deeb, protetičar u jednoj klinici u Kairu, kaže da su od početka sukoba liječili oko 300 palestinskih pacijenata, uglavnom uz pomoć nevladinih organizacija. "Za njih je financiranje proteza nemoguće. Organizacije pokušavaju pomoći, što je dobro", kaže.

Za Olu Jamal gubitak ruke nije jedina posljedica. Njezin sin Zain, danas star više od dvije godine, i dalje pokazuje znakove traume. "I dalje se budi svake noći u isto vrijeme i plače u snu. Liječnici kažu da tijelo pamti takve traume", kaže.

Zain je prve dvije godine života proveo odvojen od majke, o njemu je brinulo sedam žena. "Nije prepoznao mene ni oca kada je imao dvije godine, jer je imao samo dva mjeseca kad smo razdvojeni", dodaje.

Unatoč sigurnosti u Kairu, obitelj ne prestaje misliti na dom.

