Orbanov sin u središtu kontroverzne vojne operacije: 'Upoznao sam Isusa Krista'

Mađarska Vlada našla se pod pritiskom nakon objava o mogućoj vojnog misiji u afričkoj državi Čad, a u središtu skandala našao se i sin premijera Viktora Orbana, Gaspar Orban.

Ministar obrane Kristof Szalay-Bobrovniczky odbacio je tvrdnje o slanju mađarskih vojnika u Čad. "Nema nikakve misije u Čadu, naši vojnici ne idu u Čad. Svaka suprotna izjava je gruba prijevara i laž“, napisao je ministar, a odgovornost je svalio na Petera Magyara, glavnog političkog suparnika premijera.

Magyar je, pak, u videu objavljenom u sklopu predizborne kampanje, obećao da će, ako njegova stranka dođe na vlast, istražiti misiju u Čadu i pozvati na odgovornost sve koji su sudjelovali u pripremi. Također je tražio da sadašnja Vlada zaustavi svaki angažman mađarskih vojnika u Africi dok se ne formira nova administracija.

U Africi upoznao Isusa

Slučaj je dodatno potaknut istupom kapetana Szilvesztera Palinkasa, koji je završio vojnu akademiju s Gasparom Orbanom.

Palinkas je tvrdio da Orban ima značajnu ulogu u planiranju operacije u Čadu, povezujući to s njegovim osobnim iskustvima u Africi i religijskim uvjerenjem da je "Božja volja" da pomaže kršćanima, piše Telex.

Orban junior izjavio je tada da je "u Africi upoznao Isusa Krista" i da se, kada se vratio kući iz Afrike, osjećao "poput plamena" jer je "Božja ljubav gorjela u njemu poput vatre".

Odobrenje mađarskog parlamenta

Prema dostupnim podacima, mađarski parlament je još 2023. odobrio sudjelovanje u misiji na zahtjev čadskog vodstva. Vlada je u rujnu 2024. potvrdila planove slanja vojnika, no realizacija je kasnila, a u lipnju 2025. najavljeno je novo odgađanje.

Palinkas je upozorio i na neobičnu činjenicu da je Orbanov sin, unatoč relativno niskom vojnom rangu, sudjelovao u strateškim raspravama, što je izazvalo sumnje u moguće pogodovanje. Dodatnu zabrinutost izazivaju i procjene rizika misije, koje su uključivale mogućnost visokih gubitaka – do 50 posto mađarskih vojnika.

