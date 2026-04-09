Mađarica opelješila naivnog Slavonca: Otkriveno kako je ostao bez skoro 40 tisuća eura

Bez 39.800 eura ostao je 58-godišnjak s područja Belišća kojeg je 26-godišnja mađarska državljanka prevarila lažnim obećanjima o zaradi od kriptovaluta, izvijestila je osječko-baranjska policija

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je osumnjičena tijekom 2025. dulje vrijeme komunicirala s oštećenim te ga dovela u zabludu obećavajući mu veću novčanu dobit.

Pritom ga je navela da izvrši više novčanih transakcija na nepoznate bankovne račune, uvjeravajući ga da je riječ o uplatama potrebnim za ostvarenje zarade.

Nakon što je uplatio ukupno 39.800 eura, 58-godišnjak je shvatio da je prevaren pa je osumnjičenu prijavio policiji a protiv nje je podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

