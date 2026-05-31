Novi lijek za rak produljuje život, ali i smanjuje rizik od smrti

Eksperimentalni lijek ivonescimab kineske tvrtke Akeso Biopharma pomogao je pacijentima s uznapredovalim pločastim nemikrocelularnim karcinomom pluća da žive 15 posto dulje od onih koji primaju terapiju BeOne Medicinesa, dok je rizik od smrti smanjen za više od trećine, pokazali su rezultati studije predstavljene u nedjelju na stručnome skupu u Chicagu.

Pacijenti koji su primali ivonescimab i kemoterapiju živjeli su u prosjeku 27,9 mjeseci u usporedbi s 23,7 mjeseci koliko su živjeli ljudi u skupini koja je dobivala Tevimbru BeOne Medicinesa i kemoterapiju, prema sažetku rezultata studije.

Tvrtka je u listopadu izvijestila da je ivonescimab ispunio glavni cilj studije, potvrdivši da smanjuje napredovanje bolesti ili smrt za 40 posto u odnosu na Tevimbru, prije nego što su podaci o ukupnom preživljavanju bili dostupni.

Lijek uz kemoterapiju

U izravnoj studiji provedenoj u Kini sudjelovala su 532 pacijenta s nedavno postavljenom dijagnozom uznapredovalog pločastog nemikrocelularnog karcinoma pluća u 3. ili 4. stadiju.

Usporedili su ivonescimab s Tevimbrom kao početni ili prvi izbor liječenja. Svi su pacijenti dobivali i kemoterapiju.

Rezultati su predstavljeni na stručnome skupu Američkog društva za kliničku onkologiju koji se u nedjelju održava u Chicagu.

Dr. David Spigel, glavni znanstveni direktor Istraživačkog instituta Sarah Cannon u Nashvilleu rekao je u subotu na brifingu za novinare kako još nije jasno hoće li se ispitivanje u Kini prenijeti na širu populaciju jer razlike u etničkoj pripadnosti ponekad mogu utjecati na djelovanje lijekova, no istaknuo je da su rezultati "vrlo ohrabrujući".

Nova klasa naprednih lijekova

Ivonescimab spada u noviju klasu lijekova poznatih kao bispecifična antitijela, koja imaju dvostruki cilj - istodobno blokiraju protein PD-1, odnosno pomažu imunosnom sustavu u prepoznavanju stanica raka i drugi protein nazvan VEGF koji može potaknuti rast tumora, dakle 'uči' imunološki sustav da se bori protiv raka.

Tevimbra je, poput druge, široko korištene imunoterapije - Merckove Keytrude, monoklonsko antitijelo koje cilja (antitijelo) protein PD-1.

Tvrtka je objavila da bi s poboljšanim podacima o preživljavanju iz pristupa dvostrukog cilja i s povoljnim profilom rizika i koristi lijeka, ovaj novi lijek trebao postati novi standard skrbi u liječenju uznapredovalog pločastog NSCLC-a.

Oko 69 posto pacijenata koji su primali lijek iskusilo je ozbiljne nuspojave u odnosu na 59 posto onih koji su liječeni na uobičajen način. Zbog nuspojava je u objema skupinama liječenje prekinulo kod oko 5 posto pacijenata, prenosi stručni medicinski časopis The Lancet.

Kasna faza ispitivanja u tijeku

Summit Therapeutics ima prava na lijek u SAD-u, Kanadi, Europi i Japanu putem ugovora vrijednog do pet milijardi dolara, dok Akeso zadržava prava za Kinu i ostatak svijeta.

Novi podaci neće se koristiti da bi se zatražilo odobrenje Sjedinjenih Država jer je ispitivanje provedeno samo u Kini, rekla je dr. Julie Gralow, glavna medicinska direktorica ASCO-a.

Dodala je i kako se očekuje da će zasebno globalno ispitivanje u kasnoj fazi, koje je u tijeku, a koje uspoređuje ivonescimab s Keytrudom dati preliminarne podatke u ovoj godini.

"Prešli smo s monoklonskih antitijela na konjugate antitijela i lijekova. Sada mislim da su bispecifična antitijela novo vruće područje", rekla je Gralow. "Uočimo li istu korist u ovome globalnom ispitivanju to će nesumnjivo rezultirati odobrenjem i u SAD-u."