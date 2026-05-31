Srpski nogomet doživio novu sramotu: Deklasirala ih afrička otočna državica

U susretu dvije reprezentacije koje će nastupiti na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi Švicarska je u Sankt Gallenu svladala Jordan s visokih 4-1.

Golove za Švicarsku postigli su Embolo (28-11m), Ndoye (33), Xhaka (45+9-11m) i Fassnacht (79), dok je jedini strijelac za Jordan bio Fakhoury (52).

Još dva putnika na SP bila su uspješna u nedjelju, Češka je u Pragu svladala Kosovo sa 2-1, dok su Zelenortski otoci u Lisabonu bili bolji od Srbije sa 3-0. Golove za Češku zabili su Ladra (12) i Hložek (32) prije no što je Emerllahu (80) ublažio poraz Kosova. Debitant na SP-ima Zelenortski otoci su do visoke pobjede protiv Srbije došli preko Kevina Pine (11), Larosa Duartea (59) i Gilsona Benchimola (63).

U Wroclawu su prijateljski dvoboj odigrale Poljska i Ukrajina, a za 2-0 pobjedu gostiju strijelci su bili Jaremčuk (34) i Jarmolenko (44).