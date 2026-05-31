U17 Hrvatskoj treba zapljeskati: 'Strašno kakav nepresušan bazen talentiranih igrača imamo'

Tako blizu, a tako daleko! Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina ​nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva (UEFA European Under-17 Championship 2026)) u Estoniji usprkos nedjeljnoj 3-2 (1-0) pobjedi protiv Španjolske, u susretu zadnjeg, 3. kola skupine A u Rakvereu.

U drugoj utakmici koja se paralelno igrala s našom, onoj između Belgije i Estonije, Estonija, domaćin natjecanja, ipak nije uspjela izjednačiti na 1-1, kako bi pogurala Hrvatsku prema polufinalu Eura. Ostalo je 1-0 za Belgiju.

Tako se stvorio krug od tri reprezentacije sa šest bodova u kojem U17 Hrvatska ima najlošiju gol razliku. Tako zbog lošije gol razlike u stvorenom krugu od tri reprezentacije nismo izborili polufinale turnira.

Koštao nas je onaj poraz 2-1 od Belgije. Danijel Šarić, bivši dugogodišnji pomoćnik U21 reprezentacije Hrvatske, za portal Net.hr komentira dramatičnu utakmicu Hrvatske protiv Španjolske i kompletan nastup naših mladih nogometaša na UEFA U-17 2026. Euru.

"To što se mladim nogometašima koji igraju u U17 Hrvatskoj dogodilo protiv Španjolske, na ovom Euru, nije loše za karakter. Na ovakvim utakmicama, u ovakvim dramatičnim okolnostima, izgrađuje se karakter i stiče iskustvo prijeko potrebno da bi postali A reprezentativci, nogometaši, da bi naposljetku jednog dana živjeli od nogometa. U17 Hrvatska odigrala je jedan dobar turnir, što je izuzetno bitno. Španjolska i Belgija u našoj grupi A su bili favoriti. To su izuzetno jake selekcije. Protiv Španjolske smo odigrali dobru utakmicu. Otvaranje drugog dijela je doduše bilo dosta loše. Španjolci su dominirali, zabili su nam dva gola, poveli 2-1, ali uspjeli smo okrenuti i preokrenuti na 3-2. Nažalost, nedostajao nam je taj jedan gol. Jakov Dedić je odigrao sjajnu utakmicu, postigao hat trick što je strašna stvar protiv jedne Španjolske", govori Daniel Šarić i dodaje:

"Ako idemo analizirati malo dublje, Španjolci u toj dobnoj skupini imaju možda stotinjak igrača koji mogu biti u toj selekciji. Mi imamo koliko imamo i nemamo ih više. Puno nam je teže. Naravno da žal postoji jer je U17 Hrvatska odigrala jedan dobar turnir, ali nismo prošli dalje. Bili smo vrlo blizu. Ovo U17 Europsko prvenstvo nama može biti samo podstreh, može biti podstreh ovim mladim momcima za daljnji razvoj. Imamo sjajne mlade igrače, pokazali smo da možemo igrati s najjačim reprezentacijama u toj dobnoj skupini u Europi. Ovo je dokaz da nećemo imati problema u budućnosti. Hrvatska uvijek ima nasljednike. Netko vrhunski prekine karijeru i ode u mirovinu, drugi mladi talentirani, vrhunski dođe. Imamo nove mlade igrače i s obzirom na našu veličinu zemlje, to je sjajna stvar".

Dečki su sad sigurno tužni u svlačionici...

"Jesu. Naravno da kad izgubiš utakmicu protiv bilo koga, nije ti svejedno, a pogotovo kad ti se dogodi ovakav razvoj događaja kakav se dogodio njima. Bili su jako blizu polufinala Eura, dobili favoriziranu Španjolsku, vodili, gubili, preokrenuli i pobijedili. Sitnice su odlučile. Glavu gore, imamo kvalitetu. Samo hrabro naprijed. To su mladi dečki i trebaju još puno raditi. Iskreno se nadam da će neki od njih završiti u A selekciji i biti dugi niz godina uzdanica naše reprezentacije, Siguran sam u to. Nasljednike imamo. Uvijek se netko novi nađe i to je fantastično. Hrvatska je mala zemlja, a naš bazen talentiranih mladih nogometaša je nepresušan. To su strašne stvari", zaključio je Daniel Šarić.