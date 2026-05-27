Bivši Vatreni uoči ključne utakmice: 'Neka uživaju jer vole nogomet, a ne zato jer im je tata rekao'

Hrvatska U-17 reprezentacija u četvrtak igra ključnu utakmicu Europskog prvenstva. Nakon uvodnog poraza od Belgije 2-0, izabranicima trenera Marijana Budimira potrebna je pobjeda protiv Estonije kako bi zadržali izglede za prolazak skupine A, u kojoj je još i jaka Španjolska.

Utakmica Hrvatske i Estonije igra se od 18 sati po našem vremenu, uz prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo. Uoči sudbonosnog dvoboja, razgovaramo s Jerkom Lekom, trenerom juniora Dinama i bivšim proslavljenim reprezentativcem, koji poznaje generaciju koja brani hrvatske boje na Euru za igrače do 17 godina i mentalitet mladih nogometaša. Jerko Leko za A hrvatsku nogometnu reprezentaciju odigrao je 59 utakmica uz dva gola.

'Ako smo pravi, trebali bismo to apsolvirati u našu korist'

Nakon poraza od Belgije, pred dečkima je Estonija. Vjerujete li da ova generacija ima snage proći skupinu i kako gledate na idući izazov?

"Nisam gledao prvo kolo da vam budem iskren, ali znam koliko je bitna utakmica s Estonijom. Vjerujem da dečki mogu pružiti jednu dobru predstavu i proći Estoniju jer smo bolji od njih i jača nogometna zemlja, ali morat ćemo biti pravi. Tako da ja to apsolutno očekujemo od ove reprezentacije i, što se toga tiče, uopće ne sumnjam u njih da će doći do toga da sa Španjolcima odlučuju o prolasku dalje", govori u uvodu za portal Net.hr Jerko Leko i nastavlja:

"U17 Hrvatska još uvijek sve drži u svojim nogama i naravno da su, samim time, šanse za prolazak dalje na turniru itekako žive. Vjerujem da će protiv Estonije biti na nivou kako se očekuje. Znam trenera Marijana Budimira koji sigurno radi dobar posao i koji će izvući maksimum da se dođe do te utakmice na kraju sa Španjolskom. Nadam se, naravno, da će se sve odlučivati i prije toga. Korak po korak, Estonija, maksimalna ozbiljnost. Gledao sam i čuo sam u ogledu protiv Belgije, da je bilo dobrih momenata i da je bilo prilike za pozitivniji rezultat od poraza. Nadam se da će protiv Estonije doći do pobjede i da će onda dobiti još dodatno samopouzdanje."

Dinamovi dragulji kao nositelji igre

U ovoj reprezentaciji su i dva igrača iz Dinama koje dobro poznajete. Kapetan reprezentacije je Benkotić i uz njega je tu i lijevi bočni Paunović.

"Obojica su igrala u onoj utakmici protiv Reala u Premier Cupu za juniore. Iako su kadeti, njih dvoje su participirali u prvoj juniorskoj momčadi, tako da imamo njih u ovoj reprezentaciji. Dinamo ima u U17 reprezentaciji važnu ulogu. Benkotić i Paunović nisu trenirali s nama jer su se kadeti Dinama borili za titulu, pa ih nisam puno uzimao da bi bili na raspolaganju svojoj selekciji. Kadeti Dinama su osvojili prvenstvo. Benkotić i Paunović su participirali par puta u juniorima kod mene, ali nisu toliko trenirali s nama. To ih čeka sad od ljeta."

'Pritisak menadžera i roditelja počeo je puno ranije'

Ovo su praktički još djeca koja se suočavaju s velikim očekivanjima. Kako pristupiti tako mladim igračima da ne izgore u želji, pogotovo uz pritiske sa strane?

"Ja kažem uvijek, dosta ima i onih pritisaka sa strane od menadžera, već je to počelo puno ranije, od roditelja. Očekivanja su velika. No, trener Marijan Budimir zna s igračima tih godišta. Vidio sam njegov govor prije Belgije, da uživaju u nogometu. Oni imaju kvalitetu, dobri su, došli su na Europsko prvenstvo i s razlogom su tu. Jednostavno, treba ih maksimalno opustiti da uživaju, da shvate odgovornost koju imaju, ajmo reći nogometnu odgovornost, ali ne trebaju se opterećivati s pritiscima rezultata, da oni moraju nešto. Jer mislim da nogomet, prije svega u tim godinama, treba biti uživanje. I onda će oni dati najbolje od sebe."

'Neka igraju bez opterećenja'

Kakvu biste poruku poslali dečkima uoči ključne utakmice?

"Upravo na tragu onoga da uživaju, da pokažu svu raskoš, znači da igraju bez opterećenja. Ne treba im nikakav pritisak. Mislim da u tim godinama, samo to što su došli na Europsko prvenstvo je velika stvar i vjerujem da su oni toga svjesni i da će to pokazati na terenu."

To je slična filozofija kao i kod Zvonimira Bobana, predsjednika Dinama, koji vam je prošlog ljeta prije finala Ramljaka između juniora Dinama i Bologne (pobjeda Dinama 1-0), dobacio da igrači uživaju u nogometu i utakmici.

"Poanta je da ne gube fokus s onoga zašto su uopće počeli trenirati nogomet kao djeca. Zašto? Zato što ga vole, ne zato što im je tata rekao da treniraju nogomet. Trebaju jednostavno shvatiti da rade ono što vole. Igraju se još, a nose hrvatski dres. Jednostavno, nema većeg zadovoljstva od toga. S osmijehom do pobjede", zaključio je Jerko Leko.

Poruka je jasna, a teret očekivanja treba zamijeniti radošću igre. Upravo bi taj pristup, koji zagovara Jerko Leko, mogao biti ključan za mlade Vatrene na putu prema uspjehu na europskoj smotri.