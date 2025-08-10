Leko nam otkrio što mu je Boban dobacio prije finala: 'To je, u biti, filozofija svega'

Po 13. put u povijesti te drugu godinu za redom juniori Dinama osvajači su Memorijalnog turnira Mladen Ramljak! U nedjeljnom finalu 22. izdanja natjecanja mladi Plavi pod vodstvom trenera, bivšeg nogometaša i reprezentativca Hrvatske Jerka Leke, porazili su Bolognu 1-0 pogotkom Karla Zulfića u 13. minuti. Jerko Leko je, nakon slavlja i malo opuštanja koje su zaslužili, za portal Net.hr iznio pobjedničke dojmove i otkrio kako su mladi dinamovci s njim na kormilu trijumfirali na jakom i priznatom nogometnom turniru za juniore...

Vidio sam Bobana ga prije utakmice, kad su igrači izlazili na teren dobacio mi je da igrači uživaju u nogometu, da uživaju u utakmici, jer trening je napor, a utakmica bi trebala biti užitak i to je ono što je filozofija cijela i ako se tako postave, a kvalitetu imaju, onda će iz njih izaći ono najbolje. To je savjet koji mi je dobacio i otišao je u dobro smjeru. To je zapravo poanta.

Jesu li mladi Talijani pragmatičari kao i oni veliki?

"Jesu, a Bologna je baš bila, ono, sve utakmice što sam ih gledao, kao i protiv nas, odozada, u obrani - organizirana. Čekaju nešto disciplinirano i ako se što dogodi, ako ne. Nemaju onako nešto sad poput Manchestera i Benfice, koji su mi najviše pokazali na turniru. Baš su dobre momčadi", govori u uvodu Jerko Leko.

"Ponosan sam na moje igrače i suradnike, njima je ovaj turnir i uspjeh poput Lige prvaka. Ove godine tako ionako nema Lige prvaka za naše juniore, pošto je Loksa prošle godine bila prva i to nam i je cilj, da vratimo prvenstvo u Maksimir, a s druge strane imamo taj Nike Premier Cup, taj Ramljak. Dogovorili smo par utakmica prijateljskih, malo Sturm Graz, dogovaram Monaco, imamo još neke utakmice umjesto Lige prvaka za mlade, da moji dečki nešto odigraju, a i prvenstvo kreće već u subotu. Ovo je bila divna uvertira. Sretni su i dečki i ja".

Turnir je bio naporan...

"4 dana, 4 utakmice, dva puta po 40 minuta. Još smo danas igrali skoro 90 minuta, jer je svako poluvrijeme bilo produženo za 4 minute. Igrali smo u 11 i 30, baš je bila velika potrošnja, ali sve u svemu osvojili smo turnir. Lijep početak sezone i moje priče u Maksimiru".

Lekini mladi igrači su proslavili uspjeh...

"Nagradio sam ih sa dva dana odmora. To su još više proslavili nego titulu. Ma, dobra su klapa, dečki su baš dobri. Nemam zamjerke za sad. Rekao sam im - omogučit ću vam i napraviti sve da vam omogućim uvjete da pokažete što znate i da ih usmjerim u onom smjeru za koji mislim da je najbolji za vas u seniorski nogomet. Tako sam im kazao. E sad, hoće li to biti kroz B ekipu, hoće li to biti kroz nešto drugo, to je moja zadaća. Na njima je da rade, treniraju, pokažu što znaju, da slušaju i uživaju u nogometu. To će ih izbaciti u orbitu i pokazat će se za koje igrače je koji rang".

Koji je bio prijelomno trenutak na turniru na putu ka uspjehu'

"Po meni sigurno da prva utakmica protiv Juventusa koju smo dobili 1-0. Prva utakmica, jak suparnik, bili su dobri. Druga utakmica je bio Rapid, tu smo izmiksali dosta i dobro su i oni izreagirali. Te dvije pobjede su nam dale elana za susret s Manchesterom koji je bio najteži, najdramatičniji i najzahtjevniji, ali smo na poluvremenu imali 2-0, pa je na kraju završilo 2-2. I danas smo čak nekako u finalu bili puno opušteniji nego protiv Machestera, što je, u biti, bila utakmica za finale. Manchester je po meni ipak zahtjevniji suparnik od Bologne".

Što je Jerko Leko kazao dečkima na poluvremenu finala i na čemu je najviše inzistirao na putu do uspjeha?

"Vodili smo 1-0, možda bi drugačije reagirao u prvenstvu, tražio bih sigurno da idemo po drugi, treći gol, tako nešto, ali ovdje je u tri dana prije toga potrošnja bila iznimno velika i onda sam momcima kazao da samo budu pametni, da strpljivo čekamo i da budemo ubojiti, da se odmaramo u tom nekom zonskom branjenju i onda da izletavamo brzo i tu smo stvarno koristili igrača turnira Zulfića koji je odigrao odličan turnir. Bio je tu danas i Perković u prvih 11 i Ćutuk, tako da smo imali brze igrače naprijed i eto, na kraju smo nakon poluvremena zadržali tih 1-0, iako smo imali par šansi. Bili smo stabilni i neke crne rupe koje smo imali protiv Manchestera nisu se sad pojavile i zato je bilo uspješno da ne primimo gol".

Je li Jerko Leko razgovarao možda sa Zvonimirom Bobanom nakon utakmice, je li mu Zvone udijelio koji savjet na turniru?

"Nisam poslije, pričali smo prije finala. Vidio sam ga prije utakmice, kad su igrači izlazili na teren dobacio mi je da igrači uživaju u nogometu, da uživaju u utakmici, jer trening je napor, a utakmica bi trebala biti užitak i to je ono što je filozofija cijela i ako se tako postave, a kvalitetu imaju, onda će iz njih izaći ono najbolje. To je savjet koji mi je dobacio i otišao je u dobro smjeru. To je zapravo poanta - kvalitetu imaju, moraju raditi, uživati u nogometu i onda će ih to odvesti prema seniorskom nogometu. Naravno da sve ovisi o kvaliteti koju imaju, spletu okolnosti, ne daj Bože ozljeda ili nešto, u tom slučaju to će ih navedeno odvesti tamo gdje im je mjesto".

I za kraj, Leko nam je naglasio jednu stvar...

"Za ovo osvajanje su zaslužni svi, nogomet je momčadski sport. Prezentiralo se 22 igrača u juniorskom sastavu Dinama, rekao sam Zulfić je zabio, bio je igrač turnira i apsolutno je zaslužio da ga se spomene, ali prije svega kolektiv je zaslužan za uspjeh i ima tu igrača koji su zanimljivi i dobri i Dinamo zasigurno ima budućnost".

