Ponajbolji Dinamov igrač promašio nepromašivo na Afričkom kupu nacija
Foto: Gabriel Bouys/afp/profimedia

Bakraru je to bila prva utakmica na ovogodišnjem turniru koji okuplja najbolje reprezentacije afričkog kontinenta

31.12.2025.
18:55
Gabriel Bouys/afp/profimedia
Prvoplasirana momčad hrvatskog prvenstva na Afričkom kupu nacija ima dva predstavnika – oba u dresu Alžira. Jedan je veznjak Ismael Bennacer, a drugi napadač Monsef Bakrar.

I dok je Bennacer prve dvije utakmice bio starter, Bakrar ih je proveo na klupi. Alžirski napadač, koji je bio ponajbolji igrač Dinama ove jeseni, priliku je dobio tek u trećem kolu, kada je Alžir već potvrdio svoj prolazak skupine, a kada vidite što je promašio, pomislit ćete da je bolje da nije. Bakrar se, naime, nakon jedne pogreške obrane Ekvatorijske Gvineje, našao ispred golmana Jesusa Owona te je imao dovoljno prostora za korektan udarac, no pucao je ravno u Ekvatorskogvinejskog golmana.

Situaciju pogledajte ovdje.

Ponajbolji Dinamov igrač promašio nepromašivo na Afričkom kupu nacija