Utakmica istine: Hrvatska protiv Španjolske igra za polufinale Eura, nacija je na nogama

Utakmica istine za generaciju koju vodi Marijan Budimir. Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina u nedjelju u Rakvereu (13:30) igra odlučujući susret skupine A Europskog prvenstva (UEFA European Under-17 Championship 2026)​ protiv favorizirane Španjolske. Dok je "Furija" s dvije pobjede već osigurala polufinale UEFA U-17 2026 Eura, mladim Vatrenima za siguran prolazak treba isključivo pobjeda, jer ih svaki drugi ishod gura u neizvjesne kalkulacije i ovisnost o dvoboju Belgije i Estonije. Utakmicu od 13:30 možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Španjolska potvrdila status favorita

Španjolci su status favorita potvrdili s dvije pobjede u prva dva kola. Nakon uvjerljivog slavlja protiv domaćina Estonije (4:1), pokazali su taktičku zrelost u ključnom dvoboju s Belgijom, riješenom minimalnom pobjedom 1-0. Momčad izbornika Sergija Garcíje time je osigurala prolazak i u susret s Hrvatskom ulazi bez rezultatskog imperativa. Ipak, motivacije neće nedostajati, jer prvo mjesto u skupini donosi potencijalno lakšeg suparnika u polufinalu i potvrdu dominacije. Njihova sposobnost da pobjeđuju i kroz posjed i kroz čvrstu obranu čini ih najkompletnijom momčadi u skupini.

Vatrenima samo pobjeda otvara vrata polufinala

Put Hrvatske bio je znatno teži. Uvodni poraz od Belgije (0-2) stavio je Budimirove izabranike pod pritisak, no pobjeda nad Estonijom (3-1) vratila ih je u igru. Sada su pred najvećim ispitom. Za siguran prolaz u polufinale, neovisno o ishodu utakmice Belgija-Estonija, potrebna im je pobjeda. Remi bi Hrvatsku ostavio na četiri boda i dao priliku Belgiji da pobjedom protiv autsajdera Estonije osigura drugo mjesto. Zbog toga za Budimirovu momčad nema kalkulacija-protiv najjačeg suparnika moraju tražiti sva tri boda.

'Nikome ne priznajem da je bolji od nas'

Upravo u tom izazovu leži snaga ove generacije, usađena filozofijom izbornika Marijana Budimira, koji je juniore Hajduka odveo do finala Lige prvaka mladih. Njegov pobjednički mentalitet sažet je u rečenici: "Nikome ne priznajem da je bolji od nas". To nije bahatost, već stav s kojim se ulazi u svaku utakmicu. "Ako se držimo plana, svakome je teško igrati protiv nas", poručio je Budimir. Ta će hrabrost i taktička disciplina biti ključne protiv momčadi koja rijetko prašta pogreške.

Utakmica u Rakvereu bit će stoga sudar dviju filozofija: španjolske tehničke dominacije i hrvatskog borbenog duha. Za mladu generaciju Vatrenih, ovo je prilika da pokažu kako se mogu nositi s najboljima i da zaslužuju mjesto u samoj završnici europske smotre.