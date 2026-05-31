Nije dobro: Evo što mini Vatrenima u ovim trenucima treba za prolaz u polufinale Eura

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina povela je u nedjelju protiv Španjolske, u 3. kolu skupine A Europskog nogometnog prvenstva (UEFA European Under-17 Championship 2026), već u trećoj minuti utakmice golom napadača Osijeka, Jakova Dedića. U17 Hrvatska protiv Španjolaca traži pobjedu za plasman u polufinale UEFA U-17 2026 Eura.

Što Hrvatskoj treba za polufinale?

Dakle, postoje dva načina na koja mogu izboriti prolaz dalje. U prvom scenariju moraju svladati Španjolsku s najmanje dva gola razlike, čime bi osigurali plasman bez obzira na ishod druge utakmice. U tom slučaju, u krugu tri reprezentacije sa Španjolskom i Belgijom, upravo bi Španjolci ostali bez prolaza. Ako ne uspiju pobijediti s dva gola razlike, tada će ovisiti o rezultatu Belgije, koja istovremeno igra protiv domaćina Estonije. Trenutačno je u toj utakmici rezultat 1-0 za Belgiju. Ukoliko ostane 1-0, Hrvatska ne bi prošla dalje zbog gol razlike. Dakle, mini Vatrenima treba još jedan gol za prolaz.

