Odlična predstava protiv Estonije, a sada slijedi ključna utakmica: 'Dečki su dobri, nije nemoguće'

U susretu 2. kola A skupine Europskog prvenstva, hrvatska U-17 reprezentacija je u Tallinnu pobijedila Estoniju s 3-1 ostavši u igri za polufinale.

Izabranici Marijana Budimira lakoćom su svladali domaćina natjecanja. Sve je bilo riješeno već do odmora, Hrvatska je na krilima dvostrukoga strijelca Nika Škafara Žužića stekla veliku prednost. U nastavku susreta Škafar Žužić je u 54. minuti iznudio kazneni udarac i omogućio kapetanu Joni Benkotiću sigurnu realizaciju s bijele točke. Na kraju je Aston Visse ublažio poraz domaćina u 89. minuti.

"Bila je to odlična utakmica", počeo je naš razgovor Daniel Šarić. "Uvjerljiva pobjeda kojom smo se vratili u igru za polufinale i nadam se da ćemo protiv Španjolske uspjeti napraviti rezultat i proći dalje. Mislim da niti prva utakmica protiv Belgije nije bila tako loša. U tom otvaranju smo primili golove, poslije smo bili dobri, ali nismo uspjeli zabiti. Nadam se da nam ti bodovi neće faliti za prolazak, očekujem dobru utakmicu protiv Španjolske i nadam se prolazu", kazao nam je bivši nogometaš Rijeke i Dinama.

Belgija je protiv nas rano povela, a mi smo to napravili Estoncima i taj intenzitet smo dugo držali.

"Bili su dečki zbilja dobri. Malo su bili impresionirani tu prvu utakmicu, ipak su to mladi dečki. Protiv Estonije puno bolje otvaranje nego protiv Belgije, dali smo golove i onda je sve bilo lakše", kazao je Šarić.

Daniel Šarić je bio pomoćnik izbornika U21 Hrvatske, prvo Nenadu Gračanu, a onda Draganu Skočiću. Dobro zna kako je raditi s mladima, a to odlično radi Marijan Budimir.

"Je, dobro je da ti treneri koji su u klubovima radili s mladim generacijama da vode i mlade reprezentacije. Oni znaju najbolje. To još nije seniorski nogomet i drugačije je. Budimir je to odlično radio u Hajduku i nastavio u reprezentaciji. Mišljenja sam da ti dečki koji rad dobro s mladima u klubovima trebaju raditi u reprezentaciji i to se pokazalo dobro", rekao je Šarić.

Nik Škafar Žužić je briljirao protiv Estonije, koji još pojedinac je impresionirao Šarića?

"Ima tu puno dobrih i kvalitetnih igrača, mladi su, ne treba nikoga izdvajati jer momčad je uvijek najvažnija. Dug je put do seniorskog nogometa, ali uvijek iz ovih mladih selekcija izlaze igrači i siguran sam da će i iz ove biti igrača koji će dugo godina biti igrači za reprezentaciju", rekao nam je Daniel Šarić.

Ostala je još utakmica s liderom skupine Španjolskom. Za prolaz u polufinale će nam, najvjerojatnije, trebati pobjeda od barem dva razlike.

"Neće biti lako, ali teško je očekivati da na Euru utakmica za prolaz bude lagana. Španjolska ima tradiciju u mlađim selekcijama, uvijek imaju dobre igrače i rezultate. Nije nemoguće da uspijemo jer imamo dobru reprezentaciju. Dobro je da smo pobijedili Estoniju i da smo još živi. Možemo vidjeti jednu dobru utakmicu, dati sve od sebe i nadati se da ćemo napraviti rezultat", zaključio je Daniel Šarić.

Utakmica sa Španjolskom igra se u nedjelju u 13:30, a prijenos je na RTL-u 2 i platformi Voyo.