Hrvati otkrili kako zaista žive u Lijepoj našoj: 'Fascinantno je da svi i dalje šute'

Vlada je na sjednici u četvrtak predstavila novi paket antiinflacijskih mjera. U borbu protiv rekordne inflacije Vlada ide sa zamrzavanjem rasta plaća, ali i cijena, uvođenjem novih poreza i viših paušala te rezanjem državne potrošnje. Cilj je inflaciju sa sadašnjih pet spustiti na dva postotna boda.

Jedan od glavnih uzroka rasta inflacije jest rast plaća, stoga dogodine više neće biti povišica za oko 250 tisuća liječnika, policajaca, vatrogasaca, učitelja, profesora te drugih zaposlenika u javnom i državnom sektoru.

Uvodi se i porez od 50 posto na bruto marže za velike i srednje tvrtke, mahom trgovce i uvoznike, bude li marža 15 posto veća od trogodišnjeg prosjeka.

Iznajmljivačima se podiže paušal za kratkoročni najam – onima koji su plaćali 70 eura paušal raste na 100 eura, a onima koji plaćaju 100 eura, paušal se diže na 150 eura po krevetu.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost ovih mjera, prije svega kako bi se hrvatski građani zaštitili od prelijevanja energetske krize na ostale cijene. Cilj paketa jest osigurati pravedniju raspodjelu tereta, pomoći politici priuštivog stanovanja te uspostaviti ravnotežu između gospodarskog rasta i društvene kohezije, naglasio je Plenković.

Vladin paket mjera na snagu stupa s prvim danom nove godine.

Čitatelji rekli svoje

Čitatelje portala Net.hr na našem Facebook profilu pitali smo što misle o tome kako žive Hrvati. Objava je u 14 sati prikupila više od 400 komentara, a neke od njih smo izdvojili.

"Živimo tako da je 20 eura = 20 kuna. I to je fascinantno, da svi i dalje šute!!!", komentirao je jedan čitatelj.

"U prosjeku dobro. Ovi što su se nakrali žive super. Ostali preživljavaju. Prosjek je dobar", dodaje drugi.

"Iz šupljega u prazno i tako godinama", istaknuo je naš čitatelj.

"Kao bubreg u loju, svi kukaju da je loše, a svi puni novca...", dodaje čitatelj.

"Ne fali ništa dok je vrta i motike, jer bismo po vladinim mjerama bili gladni", komentirala je jedna čitateljica.

"Nikad lošije. U Hrvatskoj samo oni u službi zla žive 'dobro'", napisao je čitatelj.