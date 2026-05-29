Joe Šimunić: 'Ne žalim za ničim, ponosim se na sve što je bilo i ništa ne bih mijenjao'

Josip Joe Šimunić, proslavljeni bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, član elitnog Kluba 100 sa 105 nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, gostovao je u četvrtak u podcastu Net.hr "Maksanov korner".

U iskrenom razgovoru današnji predsjednik NK Rudeš osvrnuo se, između ostalog na svoju veliku karijeru, ali i podijelio svoja očekivanja od hrvatske nogometne reprezentacije na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Iako je sudjelovao na čak pet velikih natjecanja, dva svjetska i tri europska prvenstva, strast prema reprezentaciji i danas je jednako snažna. Josip Šimunić s velikim optimizmom gleda na novu generaciju i vjeruje u njihov uspjeh.

'Uspjeh je proći grupu, a sve poslije je bonus'

Na naše pitanje što očekuje od hrvatske nogometne reprezentacije u Sjevernoj Americi, koliko daleko reprezentacije može otići na turniru i što bi za njega bio uspjeh, Šimunić je bio jasan.

"Pa meni osobno? Što ja očekujem? Ja očekujem da će nas oni momci uz izbornika i stožer i njegovi prezentirat u najbolje izdanje. Uopće ne sumnjam u tome. Mi smo ponosan narod, mi smo nogometna nacija, mi smo čudo i po meni. Za mene uspjeh je proći grupu i poslije vidjeti šta god poslije toga dođe bonus. I momci su pokazali u zadnjih dva svjetska prvenstva da da smo mi pobjednici i da smo pobjednička momčad. Pobjednički mentalitet imamo i to je ja bih rekao naša najveća prednost."

'Mislim da se Englezi nas boje više nego mi njih'

Hrvatska otvara nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv jake Engleske, a u skupini su još i Panama te Gana. Voditelja je zanimalo što je potrebno da se ostvari uspjeh na takvom natjecanju.

"A puno se stvari moraju poklopiti. Međutim, treba gledati tekmu po tekmu. Vi ste rekli da igramo prvu utakmicu protiv Engleske koja je nogometna velesila. Engleska i Engleska puno dobrim mladim igračima imaju njemačkog izbornika. On je ustvari Nijemac, mislim porijeklom engleski izbornik To Hell, Thomas Tuhelj. Mlad, zanimljiv trener ima svoju ideju. Bit će zanimljivo vidjeti kako on prenosi svoje ideje na na ti igrači šta on želi. Ja sigurno ću biti dobri, ali ja mislim da se oni nas boje nego mi njih. Pa jedva čekam tu prvu tekmu. Bit će to dobro. Bitno je da mi prođemo grupu, a poslije toga je malo sreće. Uz malo sreće možemo jako daleko stići."

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Vremeplov za Wembley

Od 105 nastupa i pet velikih natjecanja, postoji jedan trenutak u koji bi se legendarni branič odmah vratio vremeplovom. Na pitanje u koji bi se trenutak svoje reprezentativne karijere vratio da može, odgovorio je bez imalo razmišljanja.

"Englesku na Wembleyju 2007. godine. Volio bih to ponovo doživjeti. Eto. Izbacili ste ih na putu za Euro, Veliku Englesku... Na njihov teren i ovaj, svi su mislili da ćemo mi lagano igrati. Mi smo igrali uvijek sto posto, kao što se treba igrati i na kraju Engleze smo izbacili. To nam ja vjerujem, nikad neću zaboraviti, ali sve je bilo pošteno i jednostavno, to je bio jako, jako lijep osjećaj."

Iza Josipa Šimunića je velika karijera. Žali li za ičim i bi li što mijenjao?

"Ne žalim, apsolutno ne žalim za ničim, ponosim se na sve i ništa ne bih mijenjao. Bilo je lijepo. Neke stvari uvijek mogu biti malo drugačije, međutim ponosan sam na sve što je bilo. Imao sam čast i sreću igrati za Hrvatsku 105. Nema riječi za to. Bio je lijepo i nema ljepšeg nego igrati za svoju zemlju. Najljepše je igrati za Hrvatsku. Imao sam tu čast. Sve mi mogu uzeti, ali to mi nitko ne može uzeti", govori Josip Šimunić.

'Pet godina sam čekao taj poziv'

Prisjetio se i kako je sve počelo, trenutka kada je dobio prvi, dugo iščekivani poziv u hrvatsku reprezentaciju i osjećaja koji ga je tada preplavio.

"Dvije 2001. godine tamo prije, ja mislim, dobio sam mail u klub da sam pozvan na dvije prijateljske utakmice u Sjevernu i Južnu Koreju i to mi je bilo nekako, ne znam, čudan lijep osjećaj najpozitivniji u smislu za sve one, sve ono što si u životu prošao. Ti teški trenuci i ozljede, ma sve. Ja sam pet godina čekao za taj poziv. Puno radio za to i jednostavno to mi je bilo neka neki, jako lijep osjećaj, satisfakciju i na kraju krajeva priliku igrati za onu državu kojoj koja je meni najdraža."

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na kraju, legendarni Vatreni poslao je kratku i jasnu poruku izborniku Zlatku Daliću i igračima uoči Svjetskog prvenstva.

"Ništa, osim sretno. Najbolji su. Najbolji su za mene, najbolja reprezentacija na svijetu. Neka uživaju i nek rade što oni rade već dugo, dugo godina. Jednostavno sretno dečkima, izborniku, stožeru, svima."

Čitav podcast s Josipom Šimunićem gledajte u priloženom vide gore.