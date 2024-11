Joe Šimunić dobro poznaje njemački nogomet. Čak 13 godina igrao je u njemačkoj Bundesligi, od toga dvije za HSV (8 utakmica) u periodu od 1998. do 2000., čak 9 godina u Herthi Berlin za koju je u periodu od 2000. do 2009., prema podacima s interneta, skupio 222 nastupa uz 3 gola. U dresu Hoffenhaima igrao je od 2009. do 2011. i u 41 nastup zabio 1 gol, nakon čega je otišao u Dinamo i u tri godine odigrao 68 utakmica uz tri gola.

Slavni bivši nogometaš za portal Net.hr najavio je u predvečerje utakmice Dinamo - Borussija još jedan veliki maksimirski sraz. Zagrebački plavi na korak su do plasmana u drugu fazu elitne Lige prvaka, ali prepreka koja stoji pred njima je ozbiljna. U 5. kolu od 20.45 Borussia Dortmund htjet će Dinamo zaustaviti na tom putu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško mi je reći je li Bundesliga najzahtjevnija nogometna liga na svijetu jer nisam igrao u svim Ligama petice, ali sigurno je da ima svoje zakonitosti i specifičnosti", odmah nam je dao do znanja Joe Šimunić na naše pitanje da nam približi Bundesligu, jer neki govore kako je upravo Bundesliga tehnički i taktički najzahtjevnija liga na svijetu...

Foto: Robert Anić/PIXSELL

"Bundesliga je po svim aspektima jako zahtjevna liga. Ja kad sam prvi put došao u Bundesligu, tamo davne 1998., najteže mi je bilo prilagoditi se fizički. Ti fizički aspekti igranja u Njemačkoj su nevjerojatni. Ako nisi stop posto unutra, ako nisi spreman fizički, imat ćeš problema u igri i nećeš moći participirati kao ostali spremni nogometaši. Teško ćeš se moći nositi sa suparničkim igračima koji su fizički spremniji od tebe, pojest ćete. To sam odmah vidio. Isto tako, ako na terenu ne odradiš svoj posao, ako griješiš, ako ne možeš ostvariti zacrtane zadatke koje ti je trener dao, odmah te mijenjaju, a ti ideš na klupu", govori Joe Šimunić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ti si odmah na klupi, umjesto tebe ide drugi u prvih 11 i ako on igra bolje, teško ćeš se s klupe maknuti. To natjera igrača da, ne 100% spreman nego 200%, ali ne samo na utakmici nego i na treningu. Moraš biti glavom unutra, moraš se ponašati kako treba, u Njemačkoj se baš na sve gleda. To ti je posao i dok ti shvatiš da ti je to posao, tj ako što prije to shvatiš i baciš se na posao bez pogovora, bit će ti lakše. Ako to ne shvatiš, vrlo brzo možeš nestati. U Njemačkoj nema opuštanja, Nijemci stalno rade, karakterno su kao nacija takvi."

Igrao je Joe i protiv Borussije Dortmund. Približio nam je malo žuto - crne, evocirao uspomene.

"Borussia je veliki klub, iza Bayern Munchena najveći njemački klub. Po svemu, po tradiciji, rezultatima, navijačima. Meni je uvijek u Dortmundu na Westfalenu bilo gušt igrati. Ne samo na Westfalenu nego i na domaćem stadionu, bez obzira za koji klub igrao u tom trenutku. Westfalenstadion, kako se na njemačkom naziva, kultni je njemački stadion koji prima 83 000 ljudi, to je rekord, sad je na nekih 81 tisuću, tu negdje. Igrati na takvom stadionu je doživljaj. Ranije ove godine stadion je slavio 50 godina postojanja. Žuti zid je impozantna tribina kakve nema nigdje u svijetu".

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Žuti je zid postao jedno od nogometnih čuda. Sa širinom od 100 metara, visinom od 40 metara i s nagibom od 37 stupnjeva, tribina kapaciteta 24.454 gledatelja najveća je tribina u Europi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Žuti zid na Westfalenu.

"Je, bilo je teško igrati na Westfalenu, jako zahtjevno, bilo gdje igrati protiv Borussije nije bilo lako, ali zato i igraš nogomet. Hvala Bogu, Dinamo igra kod kuće na svom Maksimiru", kaže Joe Šimunić.

S Westfalena na Maksimir. Kontrast samo takav...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma neka je. Bolje da se ovaj dvoboj igra na Maksimiru i hvala Bogu na tome. Borussia Dortmund je moćna ekipa, prošlosezonski finalist Lige prvaka, ali ima jednu manu, a ona je ove sezone igranje u gostima. Borussia baš i ne briljira ove sezone na gostovanjima i nekako su više domaćinska ekipa što je zanimljivo, igraju bolje pred svojim navijačima, dok Dinamo u Europi ove sezone igra jako dobro osim u Munchenu gdje je stradao. Šteta što protiv Monaca nije Dinamo uzeo 3 boda, već bi time bio u drugom krugu, ali što je, tu je. Doći će Borussijinih navijača dosta, sigurno par tisuća, oni su brojni uvijek i svugdje. Nadam se da će Borussia ostati kratkog plijena na Maksimiru, ali bit će jako teško Dinamu, jako. Prednost Dinama je što igraju doma, jer koliko god navijači Borussije vole svoj klub, navijači Dinama vole čak i više svoj klub, ako je takvo što uopće i moguće. Velika prednost za Dinamo je igranje na Maksimiru, atmosfera i ako Plavi dobro uđu u utakmicu mogu napraviti još jedan dobar rezultat", zaključio je Joe Šimunić.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan od najvećih Dinamovih 'vojnika' u podcastu Net.hr-a: 'Dinamo mi je uvijek bio najbitniji, ali ti fanatici iz Beograda bili su najluđi. Ostavili su stan Dinamu nakon smrti'