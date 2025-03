Stiže čak šest uragana koji će razoriti zemlju, a još se nisu oporavili od Helene

Meteorolozi predviđaju još jednu razornu sezonu uragana u Atlantiku koja bi mogla donijeti još više uništenja nego oluje 2024., piše Daily Mail.

AccuWeather je objavio svoju prvu prognozu za sezonu 2025. i ona uključuje čak šest velikih oluja koje ovog ljeta izravno pogađaju SAD. To je isti broj oluja koje su 2024. prouzročile štetu od otprilike 500 milijardi dolara, a najviše razaranja donijeli su uragani Helene i Milton.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove godine prognostičari predviđaju da će biti čak 18 imenovanih oluja, do 10 uragana i pet velikih uragana koje treba pažljivo promatrati dok prelaze Atlantik. AccuWeather najavljuje da je malo vjerojatno da će ovogodišnja sezona uragana biti slabija od prosjeka. U najgorem slučaju, oluje 2025. mogle bi se početi stvarati već u svibnju, a posljednji uragani sezone u listopadu i studenom mogli bi još uvijek biti opasno snažni.

Crne prognoze potpiruju meteorolozi koji predviđaju izostanak El Niña ove sezone uragana. El Niño je vremenski fenomen koji može trajati od osam do 12 mjeseci i donosi neobično tople temperature površine mora u istočnu polovicu Pacifika, ali također stvara oslabljeni olujni sustav u Atlantiku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bermudsko-azorska visina u osnovi vodi tropske oluje i uragane od voda u blizini Afrike do Kariba i SAD-a. Ovisno o tome kako se ova visokotlačna ćelija ponaša tijekom sezone uragana, otkrit će koliko se oluja vrti točno u američku istočnu obalu.

Foto: Profimedia U floridskom okrugu Pinellas, nedaleko od Tampe, šerif Bob Gualtieri je rekao da nikada prije nije vidio ovakva razaranje, a scenu na poprištu je opisao kao ratnu zonu.

Samo uragan Helene napravio je štetu od 250 milijardi dolara

Snažan Bermudsko-Azorski maksimum natjerat će još oluje 2025. da dođu do Floride i pomaknu se uz obalu. Slabiji Bermudsko-Azorski maksimum uzrokovat će da se više ovih oluja sklupča i nestane u Atlantiku. Trenutačno se predviđa da će tri do šest velikih oluja izravno pogoditi SAD. Tri bi bila otprilike prosječna sezona uragana, dok bi šest bilo loše kao prošle godine.

"Slično kao i prošle godine, sjeverna i istočna obala Meksičkog zaljeva i Karoline ove su sezone pod većim rizikom od izravnih udara od prosječnog. Atlantska Kanada kao i sjeveroistočni Karibi također su pod povećanim rizikom od izravnih udara", dodao je AccuWeather.

Čak šest oluja koje su izravno pogodile SAD 2024. godine uključivale su uragane Helene, Milton, Beryl, Debby, Francine i jednu neimenovanu oluju. Procjenjuje se da je samo uragan Helene prouzročio štetu do 250 milijardi dolara - osobito u Sjevernoj Karolini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tisuće obitelji i malih poduzeća diljem Amerike još uvijek se bore za oporavak od vremenskih nepogoda tijekom prošle godine", rekao je Jonathan Porter iz AccuWeathera.

"Procjenjujemo da su uragani, šumski požari, zimske oluje i utjecaji ekstremnih temperatura u proteklih 13 mjeseci imali ukupnu ukupnu štetu i ekonomski gubitak procijenjen na 693 do 799 milijardi dolara", dodao je viši potpredsjednik za vremenske prognoze i operacije. Dok sezona uragana službeno počinje 1. lipnja, meteorolozi su primijetili da su temperature površine mora u atlantskom bazenu trenutno daleko više od normalnih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To uključuje vode na Karibima i u Američkom zaljevu (bivši Meksički zaljev). AccuWeather predviđa veliku vjerojatnost da će to ostati isto tijekom ljeta, što znači da se oluje mogu brže pojačati, osobito kada dođu do Kariba. Kombinacija ovih toplijih voda u atlantskom bazenu i hladnijih uvjeta La Niñe u Pacifiku mogla bi dovesti do toga da sezona uragana 2025. zapravo počne u svibnju, a ne u lipnju. Meteorolozi pozivaju sve koji su na potencijalnom putu sezone uragana u Atlantiku da osiguraju da imaju plan kada stignu oluje. To uključuje postojanje plana za evakuaciju i također znanje koje će vam zalihe i oprema za hitne slučajeve trebati kada vrijeme postane opasno.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako se dječak uspio spasiti i preživjeti od strašnog uragana Milton. Pogledajte na čemu je plutao