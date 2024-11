Jurica Vranješ dobro poznaje njemački nogomet. Specijalist je za Bundesligu, ne samo zato što ju prati, nego i zato jer je igrao u Njemačkoj 11 godina. Nakon Osijeka, 2000. godine potpisao je za Bayer Leverkusen za koji je nastupao do 2003. i pritom odigrao 46 utakmica. Od 2003. do 2005. igrao je za Stuttgart i igrao u 39 utakmica, dok je od 2005. do 2011. nosio dres Werder Bremena i zaigrao za klub 90 puta uz 5 golova. Znači, čak 11 godina nastupao je u Bundesligi.

Foto: Profimedia

Borussia razbila Freiburg

Dinamo u srijedu navečer od 20.45 igra utakmicu 5. kola Lige prvaka u kojem na Maksimiru dočekuje moćnu Borussiju Dortmund. Jurica Vranješ je za portal Net.hr najavio utakmicu:

"Borussia Dortmund je pobijedila prošlog vikenda, razbili su Freiburg 4-0 kod kuće. Imaju i oni isto svojih problema kao i Dinamo. Sad su, kao što sam rekao, dobili i malo su se, ajde, koliko - toliko digli u Bundesligi. Vidimo što se događa s Dinamom. Ostao je bez Mišića i Ademija, nemaju Petra Sučića koji je operiran, Bruno Petković nije u nekoj formi i ne znam hoće li ovo što Dinamo ima biti dovoljno protiv Borussije Dortmund. Dinamo ima širok kadar, ali koliko je taj kadar stvarno širok i dobar vidjet ćemo baš u ovoj utakmici. Mislim da je Borussia Dortmund izraziti favorit, ali bio je favorit i Monaco i RB Salzburg kući, bez obzira u kakvom je stanju bio, a svi znamo što se dogodilo u tim susretima. Dinamo zna da je samo korak do druge faze Lige prvaka, do vrata raja da prođe dalje, a i ja želim da to bude u srijedu, da ostvare taj podvig već protiv Borussije Dortmund", kazao nam je u uvodu Jurica Vranješ.

Dinamova boljka vezni red

Je li onda Dinamova najveća trenutna boljka vezni red? Baš nam je Hrvoje Štrok ukazao na taj problem...

"Je, sigurno da je i mislim da je Dinamu napad isto boljka, nemaju Petkovića koji puno Dinamu znači u ovakvim susretima tipa protiv Rijeke i protiv Borussije Dortmund. Petković je igrač koji bi mogao nekim slobodnjakom ili nekim podvaljivanjem lopte napraviti razliku. To Dinamu nedostaje. Kulenović je stvarno dobar igrač i stvarno ga ide, ali dal' one može toliko čitavu sezonu odigrati tako da uz tu veznu liniju koja kiše i to dobro, pored svih tih ozljeda, treba dobro izvagati i izvesti tko će igrati protiv Borussije Dortmund, a da ne pada kvaliteta igre Dinama. U ovom trenutku, možda je to prilika za Stojkovića malog i Kačavendu da se nametnu", govori Jurica Vranješ.

Foto: Profimedia

Borussia bolje igra kući nego u gostima

Joe Šimunić nam je rekao kako Borussia Dortmund ima manu, a ona je da ne briljiraju ove sezone na gostovanjima. Borussia igra dinamičan nogomet s visokim postotkom posjeda lopte i stvaranjem velikog broja prilika, itekako su ifenzivni, a to se posebno vidi na domaćem terenu na kojem je Borussia u osam utakmica upisala osam pobjeda, uz gol razliku 26-7 (sedam od tih je utrpala Celticu). Pa ipak, u gostima je to bilo malo drugačije ili zapravo puno lošije, jer je u osam utakmica upisana jedna pobjeda i jedan remi. Slaže li se Jurica Vranješ s tom tvrdnjom da je Borussia ove sezone domaćinska ekipa?

"Istina je da Borussia Dortmund igra kući bolje nego vani, mada su dosad u gostima igrali protiv dobrih ekipa tipa Real itd. Real ih je dobio 5-2, izgubili su u Bundesligi 5-1 od Stuttgarta u gostima, od Union Berlina 2-1, od Augsburga 2-1, od Wolfsburga u Kupu 1-0 itd. Borussia je ispred svojih 80 000 ljudi na Westfalenu, ispred svog žutog zida, nabrijana i igra iznad svojih mogućnosti u tom trenutku. Navijači im daju vjetar u leđa, ali momčadi tipa Celtic, Dinamo, Slovan, Salzbzrg i takve momčadi, Borussia je u tim utakmicama favorit, bez obzira igraju li u gostima ili kod kuće. Ima Dinamo kući isto svoje navijače, bit će to dobra utakmica. Borussia je poznata ofenzivna momčad koja prema naprijed gazi. Dinamo mora možda čekati, biti strpljiv, ali trenutno u Dinamu nema nekog igrača koji može možda pobjeći ako bi se oni zaletili prema naprijed. Oni će sigurno biti orijentirani prema naprijed i tražiti pobjedu. Dinamo mora čekati kontru, a sad imaju li oni igrače za kontru, možda su ga imali u Oršiću prije koju godinu. Sad to možda Dinamo ni nema".

'Borussia se stabilizirala'

Borussia je specifična momčad. Jedini igrač mlađi od 22 godine koji je ove sezone skupio relativno značajnu minutažu je 20-godišnji Jamie Gittens koji je osmi po broju odigranih minuta, a i to djelomično može zahvaliti činjenici da je neko vrijeme bio ozlijeđen Karim Adeyemi. Julianu Brandtu, jednom od nositelja igre, 28 je godina i on je senator, a značajne uloge u ekipi imaju i Emre Can (30.), Marcel Sabitzer (30.) i Pascal Groß (33.). Tu su još i dvojica najperspektivnijih igrača Adeyemi i Maximilan Beier, kao i Felix Nmecha i Jamie Bynoe-Gittens.

"Teško da će Dinamo tu nešto napraviti jer se Dortmund stabilizirao, upali su malo u neku letargiju zadnjih par kola, ali evo, digli su se. Jako im je bitno da dobiju, da uhvate taj priključak, da budu, maltene sigurni da sljedeći krug, što je njima i cilj, naravno, u ovom novom formatu Lige prvaka. Pobjeda za pobjedom odmah se odrazuje kod velikih ekipa. Nuri Şahin nije baš čvrst u sedlu. On je igrao maltene od vikenda do vikenda, nisu baš zadovoljni u Borussiji s njim, početnik je trener, mlad je trener, ima sreću što su Sebastian Kehl i Lars Ricken ljudi koji odlučuju u Dortmundu igrali s njim, pa vjerojatno će mu radi prijateljstva malo dati podršku i stati iza njega, ali dokle, vidjet ćemo. Utakmica protiv Dinama njemu je jako jako bitna. Htjet će uzeti tri boda radi svoje pozicije, pobjeda bi mu dobro došla, kao i štimunga u cijeloj ekipi. Bit će tu svega."

Foto: Profimedia

Klopp je promijenio sudbinu Borussije Dortmund

U prijelaznom roku iz Stuttgarta dovedeni Waldemar Anton i Serhou Guirassy i obojica u svojoj 29. godini. Borussia je na neki način već izgubila svoj identitet, prošle sezone su u Bundesligi završili kao 5., iako su viceprvaci Europe.

"Ja kad sam igrao u Bayer Leverkusenu i Werder Bremenu mi smo bili Dortmund, mi smo bili favoriti, tako da smo mi često jako jako dobro igrali protiv Borussije Dortmund i čak pobjeđivali i sa Werderom i sa Leverkuseonom, tamo 2002. i od 2005. do 2010. Borussia se digla tamo 2012. da bude Borussia Dortmund ovo što je sad Borussia zadnjih godina, kad je došao Klopp kad su uzeli dvije krune. Onda je Borussia konstantno u tom vrhu. Jer, oni od 2002. kad su osvojili Bundesligu, a 2002. smo mi u Bayer Leverkusenu trebali osvojiti Bundesligu, ali je Dortmund bio prvak, onda su se oni izgubili do 2011.-2012., kad dolazi Klopp. On je promijenio sudbinu Borussije Dortmund i taj klub je to što je u zadnjih desetak godina. Tad kad smo mi igrali protiv njih bili smo puno jači, iako je Borussia Dortmund veliki klub".

'Najljepše je bilo igrati protiv Borussije'

Jurica Vranješ prisjetio se igračkih dana u Bundesligi...

"Najljepše je bilo igrati u Westfalenu, jedna od najljepših Arena za igranje nogometa. Ok, Santiago Bernabeuu je isto prelijep stadion, veliki stadion, izazov za svakog, Real je veliki klub, ali Westfalen je igračima uvijek bio u TOP 3 mjesta za igranje, a Borussija Dortmund jedan od najvećih mogućih izazova. Pun stadion, crno žuti zid, 25 000 ljudi, to te motivira i meni je najljepše bilo igrati protiv Borussije Dortmund. To te diže, motivira, nabrijava. Bile su to odlične utakmice".

Foto: Profimedia

'Razbili smo ih i ugasili Westfalen'

Prisjetio se jednog detalja...

"Sjećam se jedne utakmice, igrao sam za Werder u Dortmundu i mislim da smo ih dobili 4-1. Ono, ekipa je bio Diego, Klasnić, Pizarro, Klose, Naldo, Per Mertesacker, stvarno odlična ekipa. Došli smo u Dortmund kao favoriti i maltene smo ih i na taj način dobili, favoritski. Nisu nam mogli ni parirati. E sad, je li do bilo tako jer smo mi bili stvarno jaki, dobri ili je to bio taj dan da se potrefilo sve pa da ih razbijemo baš tako puno, a u sjećanju mi je ostalo to da smo doslovno ugasili 80 000 ljudi u prvom dijelu. Toga se sjećam. Iskreno se nadam da će Dinamo ugasiti isto Borussiju Dortmund, iako će to biti vrlo vrlo teško", zaključio je Jurica Vranješ.

