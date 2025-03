Jurica Vranješ prošlog je vikenda bio gost na oproštajnoj utakmici svog nekadašnjeg suigrača u Werderu Bremenu Diega Ribasa. U čast ofenzivnom veznjaku koji je na početku sezone objavio odlazak u mirovinu, 22. ožujka održana je oproštajna utakmica pomalo u sjeni reprezentativnih zbivanja. Ova je situacija prošla pomalo ispod radara, no scene s utakmice su konačno obišle svijet, a Jurica Vranješ je bio dio tog spektakla.

Dupkom ispunjen Weserstadion pozdravio je svoju legendu na prekrasan način, a Vranješ je odigrao i utakmicu.

"Bili smo mi, njegovi prijatelji, ekipa koja je igrala s njim tih tri godine što je on bio u Werderu, od 2007. do 2010. Igrale su legende Werdera sa svjetskim zvijezdama. Za Werder su igrali Ailton, Klasnić, Torsten Frings, Per Mertesacker, Marko Marin, imali smo baš dobru momčad, a za svjetske zvijezde je igrao Junior Cesar, Cafu, Junior Batista, njegovi iz Brazila, bio je tu još i Emre Belözoğlu", kazao nam je u uvodu razgovora Jurica Vranješ i dodao:

"Diego Ribas je nastupao za još neke velikane poput Juventusa, Atlético Madrida, Flamenga, Porta, Fenerbahçea i Wolfsburga, ali je Werderovim navijačima osobito ostao u srcu. Bilo je baš lijepo, spektakl, pun stadion, vatromet, lijepo napravljeno. Werder Bremen za koji sam igrao i ja dobio je ekipu svjetskih zvijezda 6-5, a Diego Ribas je igrao jedno poluvrijeme za Werder, a jedno za svjetske zvijezde, svoje prijatelje. Prvo je igrao za svjetske zvijezde - prijatelje, drugo za Werder. Stadion je bio pun, poslije utakmice je bio party, ali došli smo dan ranije i svi bili na večeri", priča Jurica Vranješ.

Idemo na Hrvatsku. Treba li Zlatko Dalić pozvati Josipa Mišića u reprezentaciju?

"Moje je mišljenje ovako. Josip Mišić je zaslužio igrati za reprezentaciju, ali prije godinu i pol - dvije dana, kad ga je izbornik trebao zvati. U zadnjih godinu dana, u periodu kad je malo više ozlijeđen, nije ga trebao zvati, to bi bilo, po meni, neću reći bezveze poziv, ali nepotreban poziv pogotovo jer na toj poziciji imaš Petra Sučića, Kristijan Jakić je isto tu i može pokriti dvije do tri pozicije, ali imaš i Nikolu Moru kome je izbornik dao šansu protiv Francuske. Sučić će sigurno od ljeta, kad budemo počeli kvalifikacije za SP 2026. biti puno bolji, pogotovo u rujnu nakon što prođe pripreme i par utakmica s Interom. On će biti taj pravi zadnji vezni 'odabrani'. Mišić, po meni, bio je ozlijeđen, ove sezone nije igrao dosta utakmica i sigurno je najbolji zadnji vezni u SuperSport HNL-u, ali mislim da u današnjem nogometu teško da on može egzistirati, u ozbiljnom nogometu. Ne može Josip Mišić egzistirati u ozbiljnom nogometu. Ako ga je izbornik trebao zvati, trebao ga je zvati prije godinu i pol - dvije dana, ako je zaslužio poziv, zaslužio ga je tad. U posljednjih godinu dana ne baš toliko. Josip Mišić ima 30. godina, u lipnju će navršiti 31., za mene nije neka ekstra klasa, nije bolji od malog Sučića, opet govorim za mene. Isto tako, nije bolji od Nikole More, možda Fruk može dobiti isto malo šansu kroz sljedeće kvalifikacije. Od njih Josip Mišić nije bolji, a zatvarati s jednim igračem koji ima 31. godinu tu poziciju... "

Zar ne bi Josip Mišić dobro došao protiv Francuske na Stade de Franceu kad su izašli ispuhani Modrić i Kovačić?

"Slušajte, dogodila nam se jedna utakmica da Luka Modrić sa 40. svaka tri dana ne može igrati utakmicu što kažu neki eksperti, mada ja mislim da može, ali naravno da ga je nakon one teške utakmice u Splitu izbornik morao malo vaditi van i poklopilo nam se to da je i Kovačić morao izaći van. nemamo više Marcela Brozovića, navikli smo godinama na to pa se sad dogodila jedna utakmica protiv moćnih Francuza da je tu počeo nedostajati jedan igrač, sad odmah diskusiju otvarati da nam nedostaje igrač na zadnjem veznom, ne fali nam."

Znači, problem zadnjeg veznog u reprezentaciji Hrvatske nije eskalirao?

"Ne da nije, nego ga niti nema. Nemojmo raditi probleme tamo gdje ih nema. Čak smo, po meni, dobili neku okosnicu s malim Sučićem, Morom, Ivanovićem, Baturinom, dobili smo okosnocu kad se Luka jednog dana oprosti, Kovačić će još biti tu jer je mlađi od Luke, bit će vođa umjesto Luke, imamo mi tu budućnost. Naravno da nikad nitko neće zamjeniti Modrića, ali da ćemo smanjiti taj nedostatak kvalitete s Modrićem, smanjit će se. Nikad na nulu, ali će se smanjiti. Imamo mi tu izbora dobrog na tim pozicijama".

Hrvatska je na Stade de Franceu izgledala nemoćno, a Zlatko Dalić nije imao opciju B. Vatreni su bilo bezidejni.

"Je, slažem se da je Hrvatska izgledala bez ideje, ali tko je imalo normalan mislio da ćemo mi u dvije utakmice biti bolji od Francuske i da ćemo ih proći lagano, bez obzira što je bilo 2-0 na Poljudu, taj onda nema pojma baš nešto o nogometu. Da budemo iskreni, ni prva utakmica u Splitu nije bila realna. Mbappe i Dembele nisu uopće imali svoj dan, a takvim igračima se ne može dogoditi da u sedam dana ili u tri dana koliko je bio razmak između utakmica, da odigraju loše. U prvoj su Francuzi potpuno podbacili, ali to ništa ne umanjuje naš uspjeh. Vidjeli smo kad se Mbappe i Dembele razmašu, da takve igrače trenutno nema nitko. Hrvatska je u dvije utakmice jako jako dobro odigrala i jako dobro smo se isprezentirali".

Da, Francuska je jaka, imaju dvije jake selekcije koliko je tu kvalitete...

"Tri, ako ne i četiri reprezentacije bi mogli napraviti, mi ipak nemamo takvu širinu, a niti bazen. Ipak i takvi smo dobili Ivanovića, dobili smo, što je mene najviše od svega impresioniralo kad je došlo do penala, tko je pucao sve penale, tko se javio za penale. Znači, dečki tipa Baturina, Ivanović, dečki imaju 'm**a', što se kaže. Uzeli su loptu i pucali odlučujuće penale. Nema veze tko je pogodio, tko je promašio, to je za budućnost perfektno. Nije lako pucati penal, skupiti uopće hrabrost protiv Francuske na njihovom stadionu za prolaz na Final Four Lige nacija. Od prva tri koja su pucala bili su golobradi mladići koji su tek počeli nastupati za reprezentaciju. Malom Ivanoviću svaka čast, prvi je put u reprezentaciji, druga utakmica i on ide pucati odlučujući penal, penale za prolaz. Javio se za pucati penal. Treba tu hrabrosti, nije to lako. Mogao je prije njega pucati i Duje Ćaleta Car, pucao je poslije i zabio. Bilo je i drugih igrača, starijih, senatora koji su u reprezentaciji već dugo, koji imaju iza sebe 20-30 utakmica za reprezentaciju, oni su možda trebali pucati. Ne kažem sad, nitko nije kriv, ali kažem, dečki su se javili, Ivanović sam i među prvima pucao, to nije baš normalno. To treba gledati, imamo dečke koji su došli, imamo dečke s karakterom, odvažnošću da se u svakom trenutku na njih može računati. To je ono što smo mi dobili."

Protiv Francuske bi izgubila i Njemačka, tvrdi Jurica Vranješ...

"Da se ne lažemo, nakon 2-0 i Nijemci bi ispali koliko su Francuzi jaki. Morate znati jednu stvar - ne može se iskontrolirati, pogotovo u Francuskoj, njihove nalete i brzinu, ma nema šanse. Francuzi su predominantni, bez obzira vodio ti 2-0 ili ne. Da smo imali 3-0 bilo bi drži - ne daj. Izbornik i dečki su sve napravili kako treba i ovo je samo pozitiva za kvalifikacije za SP koje dolazi i to ćemo mi pregaziti. U tim kvalifikacijama ćemo isto dobiti jednog - dva igrača i vjerujem da će tu izbornik dati vjerojatno i Fruku malo minutaže, vjerojatno će se dići i Marco Pašalić iz Orlanda, on će isto dobiti šansu. Uvijek je netko od naših gastrabajtera isplivao, isplivat će opet neki igrač. Nema straha za Hrvatsku, u to možete biti sigurni", zaključio je Jurica Vranješ.

