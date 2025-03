Nakon (ne)viđenog u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige nacija na Stade de Franceu prošle nedjelje u momčadi Hrvatske protiv Francuske, pogotovo nakon što su iz igre izašli Mateo Kovačić i Luka Modrić, postavlja se pitanje treba li Zlatko Dalić trebao pozvati u reprezentaciju Hrvatske Josipa Mišića, pogotovo kad u lipnju startaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku? Josipu Mišiću 30 je godina, a jedini nastupi za reprezentaciju ostaju mu dvije utkamice koje je odigrao u studenom 2017. godine, kada je izbornik Hrvatske bio Ante Čačić.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Mišić je za Hrvatsku debitirao sa 22 godine protiv Čilea. Iako je godinama među najkvalitetnijim hrvatskim igračima na poziciji obrambenog veznog igrača, a posljednjih godina po mnogima najbolji zadnji vezni u SuperSport HNL-u, izbornik Zlatko Dalić eventualno bi Mišića, tu i tamo, uvrstio na pretpoziv, ali još mu nije dao šansu. Jasno, Mišićevu je poziciju u reprezentaciji godinama "držao" Marcelo Brozović, nezmjenjiv zadnji vezni čeličnih pluća koji je prošlog ljeta zaključio reprezentativnu karijeru, a Kristijan Jakić predodređen je u reprezentaciji za nasljednika na toj poziciji, međutim vidjeli smo u kakve je probleme Hrvatska upala izlaskom Modrića i Kovačića u susretu s Francuskom nakon što se zvjezdani dvojac ispuhao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Josip Mišić krucijalni je igrač Dinama. Kad njega nema, Dinamo nije ista momčad. Utjecaj Josipa Mišića na Dinamo je velik, pa se mnogi pitaju zašto jedan takav igrač ne igra za Hrvatsku, pogotovo jer Dalić takvog igrača treba. Mišić bi Daliću mogao biti od velike koristi kao, primjerice, u uzvratnoj utakmici protiv Francuske, kada su Modrić i Kovačić bili vrlo iscrpljeni. Goran Vlaović, Robert Špehar, Jerko Leko, Zoran Vulić, Nikola Pokrivač, Saša Peršon, Daniel Šarić, Ivan Katalinić i Nikola Jurčević odgovorili su nam na pitanje - Treba li Zlatko Dalić pozvati Josipa Mišića u reprezentaciju?

Goran Vlaović: "Mišić je vrlo bitan igrač Dinama, što se najbolje vidjelo u periodu kad je bio ozljeđen i u svakom slučaju, da ga izbornik Dalić pozove bi bilo zasluženo, ali očito da izbornik ima druge opcije u glavi za rasterećenje standardnog dvojca Modrić -Kovačić, te mu se tu nema što prigovarati, jer te druge opcije su isto tako odlični igrači. Stvar je odluke, a ona je odgovornost izbornika i kao takvu je trebamo prihvatiti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL"n"n

Robert Špehar: "Mišić je jako kvalitetan igrač i svojim igrama zadnjih godina je bilo možda situacija da je zaslužio poziv. Mislim da, ako pričamo o uzvratnoj utakmici protiv Francuske, nakon sjajne utakmice u Splitu i na Poljudu, demonstracije nogometa, sad razmišljati da je izbornik trebao nešto mijenjati na osnovu Splita i zvati Josipa Mišića koji, iskreno, nije u kontinuitetu igara u ovoj sezoni, znamo da je bio 2-3 mjeseca ozlijeđen, u ovom trenutku, za dvije utakmice protiv Francuske, mislim da tu i nije bilo potrebe da ga se zove. Razlog tomu je što je tek počeo igrati nedavno, ali ja osobno jako cijenim Mišića i siguran sam da zaslužuje poziv i da u budućnosti, bez obzira što je u 31., dobro bi nam došao i mogao bi nadomjestiti na tim pozicijama kvalitetne igrače koji igraju u velikim, vrhunskim klubovima, u ritmu su velikih utakmica i dolazi do umora kod Kovačića, kod ostalih u zadnjoj liniji, na poziciji zadnjeg veznog, sigurno bi nam dobro došao u kvalifikacijama za SP. Za Francusku stvarno nije bilo potrebe da ga se zove jer nije dugo igrao i nije u TOP formi, ali za kvalifikacije i ubuduće bi dobro došao."

Foto: ŽNK Osijek

Jerko Leko: "Bio bi to dobar potez Zlatka Dalića. Kad je kontinuitet utakmica, a to smo vidjeli sad protiv Francuza s kojima smo igrali u tri dana dva puta, a to su bili još i produžeci, Francuska je jaka, sigurno da bi u jednoj takvoj utakmici Josip Mišić, stari Mišić, na nivou, zdrav, dobro došao. Josip Mišić može biti stabilizator veznog reda da rastereti malo Luku i Kovu u sredini terena. Ja sam isto pobornik da se mlađima daje prilika, da se i njih formira kroz Luku i ostale, ali u ovakvim utakmicama Mišić ne bi bio naodmet, donio bi stabilnost i to bi bio dobar potez. Ako bi Josip Mišić igrao na nivou do prije ozljede u Dinamu, a znamo kako je igrao, znamo kakav je igrač, onda za njega apsolutno ima mjesta u reprezentaciji."

Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Zoran Vulić: "Sve ovisi o formi, forma je bitna za igrača, prema tome u ovom trenutku u reprezentaciji postoje neki stožerni igrači, ali imate i neke koji moraju biti u formi da bi skrenuli pažnju na sebe. Prema tome, sve ovisi o Mišićevoj trenutnoj formi. Josip Mišić je dobar igrač, kvalitetan igrač koji radi prevagu u Dinamu, a sve ostalo dopustimo gospodinu Daliću da određuje kao dosad, napravio je dosad fantastičan posao i nema razloga da mu bilo tko daje nekakve savjete i mišljenja.

Foto: Pixsell

Nikola Pokrivač: "Ja mislim da bi trebao, zaslužio je poziv u reprezentaciju svojim igrama prije. Sad je bio ozlijeđen, odigrao je ove sezone manje utakmica nego što inače igra, ali vratio se i svojim iskustvom mogao bi donijeti puno toga. U najmanju ruku, sad bi bio dobar za pucati penale jer je iskusan, a vidjeli smo da su penale protiv Francuza pucali neki kojima je to bio prvi - drugi nastup za reprezentaciju. Definitivno da".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Saša Peršon: "Ja vjerujem da Zlatko Dalić razmišlja o tome, samo ne izlazi s tim u javnost. Vidim da je nakon uzvratne utakmice četvrtfinala Lige nacija između Hrvatske i Francuske u Parizu svima to palo napamet, da se rade ankete, da je ta tema i na društvenim mrežama u raznim oblicima, ta pozicija zadnjeg veznog što pokrivaju Luka, Mateo, što je igrao Marcelo Brozović, sigurno da kad nema Luke i Kovačića u igri, normalno da nam pozicija zadnjeg veznog pati i da smo tanki. Ne znam, ne vidim nekog igrača koji igra vani u Europi, a koji baš pokriva tu poziciju. Trenutno mi nitko ne pada napamet. Sigurno je Josip Mišić u nekim Dalićevim razmišljanjima, sigurno je izborniku netko za Mišića sugerirao i sigurno da on o tome razmišlja, ali siguran sam i to da baš neće odgovarati na ta pitanja i pasti pod utjecaj društvenih mreža i medijskog pisanja na tu temu, svakojakih anketa. Na tim pozicijama zašto ne Josip Mišić. Nemam baš na tim pozicijama puno rješenja. Josip Mišić jedno je od mogućnosti, pogotovo za kvalifikacije za SP koje slijede za Hrvatsku".

Foto: Miro Balov

Daniel Šarić: "Teško mi je o tome govoriti, sigurno da Josip Mišić ima kvalitetu da igra za reprezentaciju, to je definitivno, ali treba li biti pozvan ili ne, ne bih ulazio u to. Tu je izbornik Zlatko Dalić, on ima stožer, suradnike koji sve prate, oni znaju zašto i kakvi igrači im trebaju na tim pozicijama, treba li netko biti pozvan ili ne, ne bih u to ulazio. Po meni, Josip Mišić ima kvalitetu igrati na Hrvatsku".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Ivan Katalinić: "Gledajte, mislim da bi Zlatko Dalić trebap zvati mlađe, za Josipa Mišića mi je teško išta reći jer je on u 31. Ono što Dalić govori, treba doći do smjene generacije, e sad kad će se ta smjena dogoditi, vidjet ćemo. Zvat nekog u 31. da tek počne igrati u reprezentaciji, meni je to za začepiti neku rupu, ne za dugotrajniju varijantu, kad baš nema nekih drugih."

Nikola Jurčević: "Nemam odgovor, neka Dalić odluči treba li mu Josip Mišić ili ne, ne bih u to ulazio".

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Nikola Jurčević jedan je od najzahvalnijih sugovornika kojeg novinar može imati.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Pokrivač u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Trebao sam ići u Hajduk, ali srećom otišao sam u Dinamo'