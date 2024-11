Osijek i Hajduk remizirali su u nedjelju u 14. kolu SuperSport HNL-a na Opus Areni 2-2. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Hajduk poveo, Osijek je potom okrenuo rezultat, da bi gosti izjednačili u 84. minuti.

Velika četvorka nije profitirala

Osijek je ovim rezultatom produžio niz bez ligaškog poraza na pet kola, dok je Hajduk i treće uzastopno kolo bez pobjede. Luka Jelenić (41) i Arnel Jakupović (58) su bili strijelci za Osijek, a Marko Livaja (9) i Filip Uremović (84) za goste.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su Dinamo i Rijeka u subotu remizirali u susretu bez golova, Osijek i Hajduk imali su priliku iskoristiti maksimirski remi. Osijek kako bi se približio vodećima, a Hajduk kako bi najbližoj pratnji pobjegao na šest bodova. Na koncu je završilo bez pobjednika, pa niti jedan od četiri hrvatska velikana nije profitirao u ovom kolu.

Jurica Vranješ, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas nogometni agent, prokomentirao je utakmicu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Svi koji su gledali utakmicu Osijek - Hajduk mogu biti zadovoljni'

"Odlična utakmica po svim aspektima, svi koji su gledali utakmicu Osijek - Hajduk mogu biti zadovoljni. Pogotovo mi gledatelji, TOP utakmica, baš kvalitetna utakmica. Prije njih sam gledao utakmicu belgijske lige Michelen - K Beerschot (3-0). Ništa naša liga nije lošija od belgijske, kad pogledaš ovu utakmicu Osijeka i Hajduka, kako se odvijala, što se događalo u prvom dijelu. Kad se potrefi sve - dobar stadion, uzbuđenje, golovi, akcije, ništa to nije lošije nego u belgijskoj ligi. Naravno da sa dobrim stadionom je sve to još upakovano bolje, ali mora biti i neka kvaliteta kod igrača, a Osijek i Hajduk su kvalitetu i pokazali. Obje momčadi su od prve minute krenuli prema naprijed. Nije to bilo kao posljednjih godina što smo znali vidjeti, da ili Osijek stane na svoju polovicu na Poljudu ili Hajduk čeka. Svaka čast trenerima što su tako ofenzivno izašli", govori za Net.hr Jurica Vranješ i nastavlja:

'Nema sudačkih repova'

"Bitna je utakmica bila i jednima i drugima, više Hajduku nego Osijeku, ali odlično su krenuli. Odlična utakmica. Nema ni nekih velikih repova je li ono bio faul ili nije. Više ne nego da, moja mišljenje, jer je tek kasnije kad je udario loptu glavom, tek su Livajine ruke bile na ramenima igrača Osijeka. Mislim da nema prevelikih sudačkih propusta, repova, da se sad neto hvata za to. Derbi je ispunio sva očekivanja", tvrdi Jurica Vranješ i navodi kako su obje momčadi imali TOP šanse, a kako je onih 6 minuta u prvom dijelu, kad je sijevalo i na jednoj i na drugoj strani, bilo sjajno, uzbudljivo...

"U prvom dijelu su oboje imali po 6 udaraca, od toga po 4 u okvir. Prvi je dio fenomenalan. Kapa dolje i jednima i drugima, jedan kvalitetan derbi".

Hajduk je tri kola bez pobjede, Dinamu isto ne cvjetaju ruže. Jesu li dva naša najveća hrvatska nogometna kluba u igračkoj krizi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Više je, po meni, Dinamo u igračkoj krizi nego Hajduk. Hajduk dobro igra, protiv Osijeka su bili dobri, rezultatski su tu na istom, ali usudio bih se čak možda i reći da u ovom trenutku su u Osijek i Hajduk i Rijeka igrački bolji nego Dinamo. Dinamo nije briljirao protiv Rijeke, Rijeka je bila čak bliže tri boda i zaslužila je pobjedu. To su rekli treneri i jedne i druge ekipe nakon dvoboja. Dinamo je u igračkoj krizi i ako ubrzo ne bude neke promjene, moglo bi biti svašta. Ide Dinamu na ruku ovakvi rezultati da kad oni kiksaju, da odmah već sljedeće kolo kiksaju i konkurentni. I prošlo je kolo tako bilo, sad se opet isto dogodilo. Da je Hajduk dobio Osijek i da dobije Dinama na Poljudu, bilo bi tu svega, ali ovako Dinamo se ni krvi ni dužan vratio u utrku."

'Dinamo u SuperSport HNL-u ne ulijeva igrački povjerenje'

U nedjelju 1. prosinca Hajduk i Dinamo igraju derbi na Poljudu. Bjelica je rekao kako u SuperSport HNL-u jedino Dinamo i Hajduk vidi kao konkurente za naslov. Nije se to svidjelo Radomiru Đaloviću i momčadi Rijeke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bih otpisao Rijeku nikako, s obzirom u kakvom je stanju Dinamo. Dinamo u SuperSport HNL-u ne ulijeva igrački povjerenje, dok je Liga prvaka druga priča. Tamo očito igrači daju i više od sto posto, pa onda i ambijent i sve, kao što je bilo u Salzburgu i u Bratislavi. Atmosfera u Ligi prvaka Dinamo diže. Dinamo ima velikih problema s prebacivanjem na HNL. Igrački isto imaju velikih problema. Nema tu igrački baš nekog iskoraka u HNL-u. Hajduk svje šanse nije iskoristio, da je, dosta bi već bježao Dinamu. Što se tiče derbija, bit će to utakmica koja će, u kakvom su stanju i jedni i drugi, kako igraju u ovom trenutku, bit će neriješeno. I ništa se neće promijeniti", zaključio je Jurica Vranješ.

POGLEDAJTE VIDEO: Toplak: 'Oduzeli su mi naslov s Varteksom 1996. Protiv Hajduka je bila krađa samo takva'