Hrvoje Štrok (44.) bivši je kultni nogometaš uvijek spreman na zafrkanciju. Pravo je zagrebačko dijete koje je ostvarilo svoje snove. Štrok je tijekom karijere igrao za Trnje na početku seniorske karijere na posudbi, za onaj slavni Zagreb koji je 2002., na klupi sa Zlatkom Cicom Kranjčarom, osvojio jedini i povijesni naslov za klub koji je sad u nižem rangu natjecanja, potom je igrao za Dinamo, Inter iz Zaprešića, Goricu, Hrvatski Dragovoljac, NK Savski Marof, Odranski Obrež, Rakov Potok i Oroslavlje.

Vedar i simpatičan duh

Omiljeni nogometaš vedrog duha i simpatičnog karaktera imao je taj nepredvidljivi šmek na terenu, tehničku potkovanost i fajterski duh zagrebačkih ulica. Danas Hrvoje igra veteransku ligu za Lokomotivu.

Prokomentirao nam je Hrvoje derbi utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a Dinamo - Rijeka na Maksimiru. Završilo je nulom.

"Nije mi jasno da je tako velika razlika u igri u Ligi prvaka u SuperSport HNL-u, ali to je tako. I meni je čudno da Dinamo u Ligi prvaka igra sjajno, a u SuperSport HNL-u lošije. Razočaran sam izdanjem Dinama protiv Rijeke. Dinamo u drugom poluvremenu nije ni postojao. Gledao sam utakmicu i na TV-u kad sam došao s utakmice, baš me zanimalo. Pročitao sam izjavu Bjelice koji je rekao da im je to utakmica sezone pa da tako odigraju, ne znam što bi rekao", priča za Net.hr u uvodu Hrvoje Štrok.

"Jako, jako loše. Rijeka se hrabro postavila i nije se bojala, mislim da su osjetili moment da je Dinamo loš i u drugom dijelu je Rijeka dominirala. S druge strane Dinamo, tu gdje je bio najjači u veznoj liniji, pati. Čim je izašao Ademi, izgubili su Sučića sad i tu im leži najveći problem, u veznom redu. Koliko god mi treneri i nogometni pratitelji koji gledaju utakmicu, kad igra Bruno Petković to je druga priča. Ipak on u napadu kad primi loptu, spusti ju, krene naprijed, opasan je i donosi prevagu, radi razliku. Dinamo jednostavno nema veznu liniju. Ne znam, morat će Bjelica pronaći riješenje, a dolaze teške utakmice. Za mene je Mišić najbolji zadnjoi vezni u ligi i Baturina najbolji u veznom redu prema naprijed. Dinamo ima strašnu veznu liniju - Mišić, Sučić, Baturina, ali šepaju sad i vuku još i ozljede u tom dijelu igre".

'Dinamo ima širinu, ali...'

Borussija u srijedu na Maksimiru, Hajduk u nedjelju na Poljudu, Dinamo čeka izazovni trenutak koji će staviti na kušnju čitavu momčad.

"Dinamo ima širinu, ali kad nema Mišića, nema Petkovića, kad nema Petra Sučića koji je bio u najboljoj formi, mislim da se to vidi. Mislim da pristup tu nije problem, nego igrači u veznoj liniji nisu na nivou. Kad su Sučić, Mišić i Baturina u formi, to je druga priča, naravno i kad je tu Bruno Petković. Sad su problemi. Vidjeli smo da se Dinamo nije mogao nametnuti u veznoj liniji. Nisam trener u klubu pa da znam što se događa, ali loše je to protiv Rijeke izgledalo", objašnjava Hrvoje Štrok kojeg Bjelica nije u ničem iznenadio, niti ga je iznenadio Radomir Đalović.

"Ma kakvi, mislim da se tu sve zna, Rijeka stvarno igra dobro i to im rezultati govore. Ne gube, igraju dobro, čvrsto, imaju čvrstu obranu, posloženi su, imaju dva brza krila. Igraju realno već petu utakmicu bez prave špice. Fruk im igra špicu. Dinamo se pripremio, ali nije bio na nivou, nije mogao doći blizu gola Rijeke, nisu ih mogli staviti pod pritisak. Rijeka je imala dvije-tri mrtve šanse i ono što je Nenad Bjelica kazao poslije, Rijeka je bila bliže pobjedi."

Bjelica je rekao kako Marko Pjaca nije imao energiju kakvu je on želio i da je predaleko stajao na terenu...

"To je stvar trenera, ali na kraju moraš iskritizirati svakog nakon jedne takve utakmice. Dinamo ima dobru ekipu, ali sad im se dogodilo već puno pehova. Nema Petka, a on je jako bitan, otpao je Sučić, tražio je zamjenu Ademi, Mišić zamjenu i to su veliki problemi. Plavi su ove sezone ostali već bez 17 bodova u SuperSport HNL-u. Dinamo bez Mišića nije isti. Realno, ta pozicija zadnjeg veznog je iznimno bitna, pogotovo u niskom bloku, ma bilo kojem. Uvijek je bitan taj zadnji vezni. Realno, od njega sve kreće. Ok, Rijeka se dobro pripremila, Janković je igrao blizu njega koji je trkački moćan, tu su ih anulirali. Ima i Rijeka svoje zasluge, međutim sve je do Dinama. Kasnije kad je ušao i Maxime Bernauer na zadnjeg veznog Dinamo je izgubio tu kreativnost i moć. Sve su to bila neka vatrogasna riješenja. Ima puno utakmica, ali stvarno ne znam. Mislim da će trebati povući Bjelica igrače iz drugog plana, ako im je zdravstveni bilten takav kakav je."

Šansa za dokazivanje

To je šansa za dokazivanje ostalima...

"Je, samo dokazuješ se na Borussiji, ideš i u Split. Mislim da Bjelica jedva čeka da mu se Petković vrati, da se oporavi. Taj čovjek zadrži loptu, zna odigrati, zna razigrati, može zabiti, Kulenović je ipak malo drugačiji tip. Nije lako doći na Maksimir i graditi napade na drugoj polovici, a Rijeka je to učinila. Mi to svi znamo koji smo igrali nogomet. Dinamovi navijači trebaju biti zabrinuti zbog igre Dinama u prvenstvu. Nije to puno bodova, ali kažem, ide ta ključna utakmica u Splitu. Ima još puno bodova u igri, nije to ništa tako strašno, u Ligi prvaka su blizu prolasku dalje, nije sve tako crno ili sivo, kako kaže ona pjesma. Dogodi se utakmica, makar je to već treća u nizu u prvenstvu poslije Lige prvaka. I realno, poslije takve utakmice u Ligi prvaka gdje ti demoliraš Slovan Bratislavu, gdje Monacu uzmeš bod i budeš blizu pobjede, gdje razbiješ RB Salzburg u gostima, da se dogodi takav pad u prvenstvu."

Reprezentativna stanka za Dinamo nije dobra, već postaje traidicija da nakon povratka s reprezentativne stanke igraju loše...

"I tu ima nešto. Nema ih Bjelica pod kontrolom. Neki igraju, neki su na klupi, dobro je rekao, netko nije u trenažnom procesu, netko je, kako se u tom periodu trenira, ima tu sve svoje. I onda još plus ozljede. Mislim da će Bjelica sve to dovesti u red, on je iskusan stručnjak. Ima Dinamo kvalitetu, samo se trebaju zbrojiti. Evo, vidimo Man City, baš sam gledao utakmicu, nije isto bez De Bruynea i s njim. Baturina je mlađi, svi očekuju da će on sve odigrati, nije to baš samo to tako. I onda se sve to izdogađa s ozljedama."

'Nedostaje mi profi nogomet'

I za kraj, jesu li se Hrvoju Štroku ostvarili nogometni snovi i nedostaje li mu profesionalni nogomet?

"Jesu, zadovoljan sam svime u karijeri i nedostaje mi profi nogomet, ali godine čine svoje, ali igram ja, stalno sma aktivan, igram za veterane Lokomotive. Ne mogu više biti profesionalac, ali stalno igram za Lokomotivu, za veterane."

