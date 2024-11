Igor Pamić je sjajan tip. Toliko strpljenja ima prilikom komentiranja svega vezanog za nogomet, uvijek nam se javlja, čak i kad znamo da mu nije dan, period, kad ga muče razne brige, kad mu idemo više na živce jer ga stalno zovemo. Jer, nije lako trenirati niželigaša, u ovom slučaju Karlovac.

'Očekujem nastavak pozitivnog trenda u Ligi prvaka'

"Nije lako, niti malo, ali što se voli, želi i mora, nije teško. Makar je teško i izazovno voditi niželigaša zbog svih mogućih aspekata i manjeg utjecaja na neke stvari", priča nam Igor Pamić, Div iz Žminja jutros. Igrao je za Hansu Rostock u sezoni 1997./1998. U 37 susreta u kojima je nastupio 13 je puta zabio...

Idemo mi na visokokvalitetni nogomet. Večeras od 20.45 Dinamo u 5. kolu Lige prvaka igra protiv Borussije Dortmund...

"Igra Dinamo i očekujem nastavak pozitivnog trenda u Ligi prvaka. Ako je već takva polusezona da se 'plaće' u SuperSport HNL-u, a da se u Europi igra dobro, neka tako bude. Iako, ovog puta Borussia je izraziti favorit u Maksimiru, a Dinamo ima problema s ozljedama. To su dva različita stila nogometa i s te strane je vrlo zanimljivo. S jedne strane je jedan finiji stil, naš mentalitet protiv puno energičnijeg i agresivnijeg njemačkog stila, odnosno stila Borussije Dortmund. Borussija je trkački dominantnija i igra brži nogomet. Dinamo očekuje ekstra težak posao, ali nogomet je nepredvidiv i zato i je zanimljiv i Dinamo može nešto uloviti", govori popularni Paminjo.

Nema Petra Sučića, nema Josipa Mišića, nema ni Arijana Ademija, sve je na leđima mladog Martina Baturine u veznoj liniji. Ovo je sad šansa za Stojkovića i Kačavendu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Kačavenda i Stojković su igrači koji su djelotvorniji u zadnjoj trećini'

"Je, istina, međutim, Kačavenda i Stojković su igrači koji su djelotvorniji u zadnjoj trećini. Mišić, Sučić i Ademo su igrači organizacije igre, kreacije, igrači koji nose balans i ravnotežu momčadi i to će biti vrlo teško nadomjestiti. Nadam se da Bjelica ima rješenje, jer igrati bez trojice navedenih istovremeno je ajme majko, zaboli glava. To je srce momčadi, igrači koji Dinamu daje ritam, to su igrači koji Dinamu daju sve živo. Zato i jesam rekao da je Borussija po meni favorit".

O Martinu Baturini govori kako je ekstra klasa i kako je to igrač koji je pokazao da radi prevagu.

"U njega ne treba sumnjati, ma neka on danas odigra dobro i Dinamo dobije, pa neka ide u Bundesligu, referiram se na pisanje stranih medija o njemu. On je igračina već u ovim godinama. Zime nema za njega, on gdje god bude išao bit će pravi, danas nam je nekako i najveća nada.Treba sumnjati u sustav, u ravnotežu kao i u balans. Samo, treba vidjeti kako će se Martin Baturina snaći bez bitnog, ključnog veznog trojca Dinama. Nije to baš lako nadomjestiti. Molimo Boga da Bjelica pogodi s igračima koji će nadmjestiti tu trojicu. Ne bi Bjelici bio u koži danas, ima vrlo težak zadatak."

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Treba pronaći rješenje da se uopće i dođe u zadnju trećinu što više puta'

Pamić tvrdi da prije svega treba pronaći rješenje da se uopće i dođe u zadnju trećinu što više puta i tu bi i jedni i drugi trebali biti izuzetno korisni i izuzetno opasni, priča o Kačavendi i Stojkoviću.

"Dva dobra individualca. Bjelica prvo mora imati plan, jasan i djelotvoran plan na koji način dolaziti u njihovu zadnju trećinu. Igra se protiv momentalno dominantnije momčadi, protiv momčadi koja igra nogomet koji nama, vjerojatno, neće odgovarati zato što ima puno više brzine i igre jedan na jedan. Bit će zanimljivo vidjeti na koji će način Dinamo igrati i za što će se odlučiti. Neće se smijeti raditi jedno, to je vrlo vrlo bitno, a to je ostaviti njihove krilne igrače u situacijama jedan na jedan. Morat će dinamovci razmišljati jednim dijelom i kad si u posjedu, po izgubljenoj lopti da to možeš anulirati", govori Igor Pamić.

Dinamo će morati igrati protiv Borussije s puno više faulova i agresije kad ćemo se plitko braniti, jer realno, Borusia je puno brža momčad. Očekujemo i petoricu iza kao i protiv Monaca i Red Bull Salzburga. To je Bjeličina dobitna formula ove sezone u Ligi prvaka...

'Dinamo ima što pokazati, ali...'

"Sjetimo se utakmice protiv Monaca, Dinamo je bio jako jako dobar. Taj dan je Dinamu na ruku išao teren koji je bio potopljen. Evo, pada kiša i kad mi pričamo, ali vidjet ćemo hoće li travnjak u Maksimiru biti potopljen. Dinamo ima što pokazati, ali ponavljam, Dinamo je u vrlo nezgodnom periodu ostao bez tri strahovito bitna igrača i to iz iste linije. Moram priznati da sam zabrinut, ali vjerujem u Dinamo da može iznenaditi", zaključio je Igor Pamić.

