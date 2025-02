Vlaović s tugom u očima o rušenju Maksimira: 'Bez obzira što nije najljepši, imam velike emocije'

Na svečanosti u Maksimiru predstavljen je početak projekta izgradnje novog stadiona Maksimir. Otkriveno je da će se na novi stadion čekati četiri godine te da će koštati 175 milijuna eura i imati kapacitet 35 tisuća mjesta.

Gospodine Vlaović veliki dan koji su sanjale mnoge generacije, što nogometaša, što navijača. Potpisan je konačno taj sporazum o rušenju starog i izgradnji novog Maksimira. Koliko će to značiti, ne samo za za igrače, već i za dizanje kluba na jednu novu razinu?

"Nema dvojbe, veliki dan. Na ovome se puno pričalo i puno radilo. Daj Bože da je to taj dan koji će kroz ovu bližu budućnost značiti izgradnju stadiona. To će jako puno značiti nogometašima, ali i svim zaljubljenicima u nogomet. Možda zapravo najmanje igračima. Naravno da je i njima lijepo igrati na novom stadionu, ali iz iskustva znam da su oni najviše koncentrirani na travnjak. Tako da zapravo će najviše značiti za sve ostale. Za nogomet u cijelosti. Hrvatska i Zagreb imaju potrebu za jednim pravim stadionom. Osim velikih rezultata, tu se i odgajaju novi igrači i budućnost hrvatskog nogometa."

Koje su prve emocije dok gledate ovaj stadion u ovom trenutku?

"Ja sam igrao još 90-ih. Nije još čak ni ovako bilo. Poslije sam naravno i s reprezentacijom nastupao na ovom stadionu. Bez obzira što je on ovako nedovršen i što nije baš najljepši u odnosu na nove europske stadione, ja imam velike emocije. Nije to samo izgled već to ime stvarno nešto znači. Međutim, bit ću presretan kad bude novi stadion jer to nije samo priča o sjedalicama, već o - stadionu Maksimir."