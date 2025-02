Cannavaro otkrio hoće li dočekati novi Maksimir pa opet pričao o supruzi: 'I kad sam s njom mislim na Dinamo'

Subota u HNL-u donosi velike dvije utakmice koje će uvelike osnažiti ili pak oslabiti ambicije klubova u borbi za vrh. Nakon Hajduka i Osijeka od 15, na Rujevici igraju Rijeka i Dinamo od 17:45 sati. Susret je najavio trener Plavih, Fabio Cannavaro.

"Nadam se tri boda, ali neće biti lako. Igramo protiv jako dobre momčadi u gostima, imaju jako dobre igrače. Moramo znati što želimo i čitati situacije. Očekujem tešku utakmicu, ali spremni smo", rekao je Cannavaro koji je upitan bi li eventualni poraz značio da je prvenstvo gotovo:

"Ne, nikako! Ako i izgubimo, neće prvenstvo biti riješeno. Imamo još puno utakmica do kraja. Nekad izgubite, nekad pobijedite, to je sport. Prošle godine je bilo slično, bio je zaostatak od devet bodova i zato će sve ostati otvoreno kako god završila utakmica. Sezona je dugačka, svatko može izgubiti od svakoga."

Dinamo je bez Mišića.

"Odličan veznjak i nama jako važan. Ako želimo igrati dobar nogomet, on nam je jako važan. Ali, znam da imam dobre igrače, jako dobre veznjake. Neću se žaliti zbog ozljeda, mi smo Dinamo, imamo 24-26 igrača na sličnoj razini. Ozljede se događaju zbog više razloga. Igrači su imali tri trenera, tri različita načina treninga i igre, loši su tereni, vrijeme nije idealno. Ali, ne mogu se time zamarati, već dati sve od sebe, imamo veliki broj kvalitetnih igrača. Imali smo prošli tjedan 14 igrača s gripom pa smo odigrali dobru utakmicu protiv Gorice."

U klub je stigao Leon Belcar.

"Gledao sam ga na videu ranije, on je potencijal, igrom i osobnošću. Bili smo u teškoj situaciji zbog Mišića pa smo ga potpisali."

Uoči presice bilo je predstavljanje projekta novog stadiona Maksimir na kojem je premijer Plenković Cannavara pozdravio na talijanskom.

"Dobar mu je talijanski. Rekao je da je sretan što sam ovdje i da se sjeća 2006. i moje Zlatne lopte. Što se stadiona tiče, to je dom za klubove, to je jako važno. Jako bitno i za klubove, grad, državu, nadam se da će biti gotov na vrijeme, jer je bitan za budućnost", rekao je Talijan koji još nije imao dovoljno vremena naučiti koju riječ hrvatskog jezika:

"Igrao sam s Marijem Stanićem u Parmi, naučio me puno loših hrvatskih riječi. Ne smijem vam reći koje riječi, haha."

Hoće li dočekati stadion kao trener Dinama?

"Sve je moguće!"

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vratio se trener Plavih na bitnu utakmicu protiv Rijeke i napretka svoje momčadi.

"Moramo raditi, napredovati. Svaki trening, svaku utakmicu. Kad sam doma, kad pričam sa suprugom, razmišljam samo o Dinamu. I što moram poboljšati, na čemu možemo napredovati. Ne smijemo raditi pogreške, puno ih je bilo u prvom dijelu sezone, moramo dati sve od sebe za naše navijače. Utakmice protiv Rijeke nisu jednostavne, igraju zajednički, momčadski, nije im lako zabiti gol. Moramo biti spremni za njih, ne raditi gluposti, fokusirati se na našu igru. Moramo imati pozitivan mentalitet, u jednoj utakmici može se svašta promijeniti, nekad se u 90 minuta odigraju tri utakmice, moramo se prilagoditi svakoj situaciji, iako znam da je to teško."

Dinamo je, od njegova dolaska, najbolji u puno kategorija. Postignutim golovima, udarcima na gol, broju kornera.

"Nisam znao za te podatke. Statistika je dobra, želimo kontrolirati utakmicu, ali po našoj kvaliteti mi i moramo igrati takav nogomet. Dinamo svaki put mora igrati na pobjedu tako da igra nogomet."

Cannavaro se na Maksimiru sreo sa Zvonimirom Bobanom, Goranom Vlaovićem i Dariom Šimićem.

"Svi su bili sretni zbog novog stadiona. Tu sam dva mjeseca, znam da se stadion ovdje gradi jako dugo."

U Dinamo je stigao i mladi Cardoso Varela, hoće li ga uskoro pridružiti prvoj momčadi?

"Varela? Dobro je tamo gdje je sad."

Kakva je situacija s Petrom Sučićem, hoće li igrati u Rijeci?

"Trenira s nama, pokušat ćemo mu dati neke minute. Ali, ne smijemo ga ubiti. Ideja je dati mu nekoliko minuta."

Cannavaro je uveo dosta novih pravila, promijenio način treninga, prehrane.

"Svatko ima drugačiju filozofiju, svaki trener ima drukčiji pristup. Nisam došao tu mijenjati neke stvari, koje su dobro funkcionirale, jer, ipak je 19 godina Dinamo uspješan. Želim samo unaprijediti neke stinice. Ne znam je li to dovoljno, to ćemo vidjeti na kraju sezone, a kako su se igrači naviknuli, odgovor su vam one brojke, koje ste maloprije spomenuli."

