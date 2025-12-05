Međimurski župan proziva sustav nakon femicida: 'Puno je oružja, droge i lihvarenja'

'MORAMO U REFORMU' /

I dok Romi iz Međimurja šalju poruku da postupci jednog nisu postupci cijele zajednice - sve više se postavlja pitanje - tko je doista kriv za ovaj zločin? Ubojica je recidivist. Ima 35 prijava i u trenutku tragedije trebao je biti u zatvoru na izdržavanju kazne od godinu dana zbog krađe. Upravo je danas bio susret međimurskog župana u ministarstvu policije zbog učestalih problema na sjeveru Hrvatske. Više pogledajte u prilogu