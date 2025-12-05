FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MORAMO U REFORMU' /

Međimurski župan proziva sustav nakon femicida: 'Puno je oružja, droge i lihvarenja'

I dok Romi iz Međimurja šalju poruku da postupci jednog nisu postupci cijele zajednice - sve više se postavlja pitanje - tko je doista kriv za ovaj zločin? Ubojica je recidivist. Ima 35 prijava i u trenutku tragedije trebao je biti u zatvoru na izdržavanju kazne od godinu dana zbog krađe. Upravo je danas bio susret međimurskog župana u ministarstvu policije zbog učestalih problema na sjeveru Hrvatske. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
5.12.2025.
19:48
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx