ZA RTL DANAS /

Akademik Nikola Bašić kritizirao novi zakon Branka Bačića

Rijetko je koji zakonski prijedlog ujedinio oporbu i struku i tako glasno kritizirao Vladu, kao paket zakona o gradnji ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića. 

Dok se optužbe nižu, od pogodovanja investitorima do oduzimanja ovlasti gradovima, iz Vlade i dalje ne odustaju. 

Oštra kritika ministru graditeljstva stigla je i od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koje Bačić poziva na sastanak. Reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić razgovarala je s Nikolom Bašićem, akademikom i predsjednikom Znanstvenog vijeća za turizam i prostor. U videu pogledajte što joj je rekao

4.12.2025.
21:33
RTL Danas
