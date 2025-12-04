Akademik Nikola Bašić kritizirao novi zakon Branka Bačića

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rijetko je koji zakonski prijedlog ujedinio oporbu i struku i tako glasno kritizirao Vladu, kao paket zakona o gradnji ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića.

Dok se optužbe nižu, od pogodovanja investitorima do oduzimanja ovlasti gradovima, iz Vlade i dalje ne odustaju.

Oštra kritika ministru graditeljstva stigla je i od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koje Bačić poziva na sastanak. Reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić razgovarala je s Nikolom Bašićem, akademikom i predsjednikom Znanstvenog vijeća za turizam i prostor. U videu pogledajte što joj je rekao