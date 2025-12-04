Zvonimir i Zlata pretvorili dvorište u božićnu bajku: Tisuće lampica i ukrasa, a svi su dobrodošli

PRAVA IDILA /

Jedna obitelj u Baranji vrata svoga dvorišta za vrijeme blagdana drži otvorenima. U Popovcu je sve spremno za novu božićnu čaroliju obitelji Hlapčić, koju je posjetila i naša ekipa.

Obitelj je prije deset godina krenula sa svega stotinu lampica, otkrio je to Zvonimir Hlapčić, koji ih je sve sada postavio. Njihova se bajka proširila pa dvorište bliješti od silnog broja ukrasa i lampica.

"Supruga i ja smo u toj božićnoj priči. Krenuli smo prije mjesec dana postavljati ukrase, danas smo završili", kazao nam je.

Njegov supruga Zlata otkrila je kako su uopće došli na ideju krenuti s takvim projektom. A važno je naglasiti da su kod njih svi dobrodošli i da se ulaz ne naplaćuje