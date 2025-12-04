Stručnjak za sigurnost o užasu u Splitu. Je li se napad mogao spriječiti?

POLICAJCU SE BORE ZA ŽIVOT /

Šokantan napad na policajca u Splitu. Tinejdžer ga je sinoć više puta izbo nožem. Pedesetdevetogodišnjak je u komi i liječnici mu se u splitskoj bolnici bore za život. A 18-godišnjak je prije napada prijetio i vlastitoj obitelji. Neslužbeno doznajemo kako je uhićeni 18-godišnjak primljen na Odjel psihijatrije splitske bolnice.

O slučaju smo u Splitu razgovarali sa stručnjakom za sigurnost Tonćijem Prodanom