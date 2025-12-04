Putinov posjet Indiji bacio u sjenu razgovor s Trumpovim zetom i savjetnikom

VRIJEDAN DAR /
Plenković se sutra sastaje s papom, poznato je i što će mu pokloniti
Nakon razgovora u Moskvi s Amerikancima, ruski predsjednik Vladimir Putin uputio se u Indiju i još jednom ponovio da ne odustaje od ukrajinskog teritorija.
Trumpov savjetnik i zet nastavit će pak pregovore s Ukrajincima u SAD-u, a mirovni plan zasad ostaje samo na papiru.
Srdačna dobrodošlica Vladimiru Putinu u Indiji. Dok ih SAD pritišće da ne kupuju rusku naftu, indijski premijer Modi - Putina je dočekao osobno i to zagrljajem.
Dvodnevni posjet tako baca u sjenu Putinov razgovor s Trumpovim zetom Kushnerom i savjetnikom Witkoffom. U intervju za India Today kaže da vjeruje u Trumpovu iskrenost.
Više pogledajte u videu.