Putinov posjet Indiji bacio u sjenu razgovor s Trumpovim zetom i savjetnikom

ŠTO ĆE BITI S UKRAJINOM? /

Nakon razgovora u Moskvi s Amerikancima, ruski predsjednik Vladimir Putin uputio se u Indiju i još jednom ponovio da ne odustaje od ukrajinskog teritorija.

Trumpov savjetnik i zet nastavit će pak pregovore s Ukrajincima u SAD-u, a mirovni plan zasad ostaje samo na papiru.

Srdačna dobrodošlica Vladimiru Putinu u Indiji. Dok ih SAD pritišće da ne kupuju rusku naftu, indijski premijer Modi - Putina je dočekao osobno i to zagrljajem.

Dvodnevni posjet tako baca u sjenu Putinov razgovor s Trumpovim zetom Kushnerom i savjetnikom Witkoffom. U intervju za India Today kaže da vjeruje u Trumpovu iskrenost.

