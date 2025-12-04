FREEMAIL
'OBAVEZAN ZAČIN' /

Treba li miješati politiku i Eurosong? Hrvati rekli svoje: 'To je poznati čušpajz'

'Jedna stvar je natjecanje u pjevanju, a drugo politika. To dvoje na Eurosongu ne ide zajedno. Svi trebaju imati jednaku priliku za natjecanje'

4.12.2025.
16:51
RTL Danas
Profimedia/ilustracija
Hoće li, zbog načina na koji je njihova vlada vodila rat u Gazi, Izrael biti izbačen s Eurosonga? U ovim trenucima o tome raspravljaju članovi Europske radiodifuzne unije.  

Pitanje je to koje je podijelilo zemlje koje sudjeluju na natjecanju. Irska, Španjolska, Slovenija i Nizozemska već su objavile da neće sudjelovati ako Izrael bude nastupao dok je Njemačka odlučila izići s natjecanja ako Izrael ne bude nastupao. 

Osim ove rasprave, u četvrtak će se odlučivati i o pooštravanju glasanja kako bi ograničili utjecaj politike na rezultate. 

Pitali smo vas

O ovoj temi u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali "Treba li miješati i politiku i Eurosong?" Sada donosimo neke od odgovora. "Nažalost, politika je postala obavezan začin, u sve se miješa", smatra Emina Jusufspahić.

Na sličnom tragu je i Jakša Tomić: "Nažalost, politika se uvukla u sve pore naših života. Eurosong je samo jedan mali primjer gdje se to dobro vidi i čuje".

Ivana Matas pak poručuje: "Jedna stvar je natjecanje u pjevanju, a drugo politika. To dvoje na Eurosongu ne ide zajedno. Svi trebaju imati jednaku priliku za natjecanje". 

"To je odavno poznati čušpajz", navodi Ljilja Mi. "Ljudi pjevaju iz duše i srca, a politika krade i uništava iz pohlepe. Ne idu skupa nikako", ocjenjuje Verica Horvatić

POGLEDAJTE VIDEO: Od svađe koja je započela u Direktu do dueta: Nova pjesma Vojka V i Baby Lasagne

EurosongIzraelPitamo Vas
